[À VOIR] Un sauvetage extrêmement rare sur l’Everest

Un alpiniste malaisien a été secouru presque par miracle par un guide sherpa népalais le 18 mai dernier, un sauvetage extrêmement rare en haute altitude.

Le guide de 30 ans, Gelje Sherpa, conduisait un client chinois vers le sommet de l'Everest et se trouvait à 8849 mètres d’altitude (29 032 pieds) le 18 mai lorsqu'il a vu l'alpiniste en situation critique

Le Malaisien, qui se trouvait dans la «zone de la mort», était accroché à une corde et tremblait de froid. À cet endroit, les températures plongent normalement sous les -30 degrés Celsius.

Le grimpeur malaisien en mauvaise posture et complètement gelé | capture d'écra, Reuters

Sur l'Everest, la «zone de la mort» est la partie de la montagne située à plus de 7600 mètres d'altitude.

Les alpinistes qui s’y trouvent doivent y rester le moins longtemps possible, et il y est impossible d’y survivre en raison du manque d’oxygène et les grimpeurs doivent utiliser des bonbonnes.

Même en utilisant de l’oxygène en bouteille, les grimpeurs se sentent extrêmement essoufflés, peut-on lire sur des sites spécialisés.

Gelje Sherpa est venu à son secours et l’a redescendu, un périple de six heures de marche en le transportant sur son dos, un exploit que peu sont capables de faire, hormis les Sherpas, rapporte Reuters qui a obtenu les images du sauvetage.

Le transport de la victime | Capture d'écran, Reuters

Un autre guide sherpa, Nima Tahi Sherpa, l’a rejoint pour poursuivre l’évacuation. Peu après, un hélicoptère utilisé pour les sauvetages à haute altitude a transporté la victime du camp 3 situé à 7162 mètres jusqu’au camp de base.

«Il est presque impossible de sauver des alpinistes à cette altitude», a déclaré un responsable du ministère du Tourisme, Bigyan Koirala à Reuters. «C'est une opération très rare.»

Le sherpa Gelje a dû convaincre son client chinois d’abandonner son périple vers le sommet pour sauver l’alpiniste en danger.

Gelje Sherpa à gauche | capture d'écran, Reuters

Le Népal a accordé 478 permis pour l'Everest au cours de la saison d'escalade de mars à mai de cette année.

Au moins 12 alpinistes sont morts, le nombre le plus élevé depuis huit ans, et cinq autres sont toujours porté disparu sur l’Everest.