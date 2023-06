Accident mortel en Mauricie: «C'est comme s'il n'avait pas vu le camion»

Un homme d’une vingtaine d’années a perdu la vie jeudi matin dans un accident de la route survenu au pied du pont Laviolette, à Trois-Rivières.

Le conducteur, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée, est entré en collision avec une remorque qui le devançait.

«C'est comme s'il n'avait pas vu le camion qui tirait la remorque devant lui. L'automobiliste est resté coincé au niveau de la remorque. Au début de l'intervention, il était dans un état critique. Son décès a été confirmé à l'hôpital», a expliqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Éloise Cossette.

Le pont a dû être fermé, en direction nord, pendant près de deux heures. La situation a causé une importante congestion.

«Il y a toujours plusieurs plans qui concernent le pont Laviolette. On ne va pas dans les détails pour des raisons de sécurité. Il y a plusieurs plans en fonction de la nature et envergure de la fermeture. On a vu que les partenaires travaillaient rapidement. La solution dans des situations comme ça, c'est d'attendre que l'opération soit terminée», a précisé Roxanne Pellerin, porte-parole au ministère des Transports du Québec.

Lors d'un décès, les autorités doivent expertiser la scène. Une situation qui prend habituellement plusieurs heures. L'opération a été accélérée jeudi matin en raison de l'importance de l'infrastructure.

« On était conscient qu'une fermeture complète pour les gens qui doivent passer de la rive sud vers le nord a un impact immédiat. On a différentes façons de travailler. On peut faire du marquage sur la chaussée et revenir plus tard. On a accès à des caméras de surveillance alors c'est facilitant», a ajouté la sergente Cossette.

Avec le développement de la filière batterie, nombreux seront les travailleurs qui emprunteront l'autoroute 30.

Dans un avenir prochain, les axes routiers de la région seront très sollicités. On pense surtout à sécuriser les axes routiers existants, a précisé la mairesse de Bécancour, Lucie Allard.

Cette dernière a d’ailleurs fait le pari que bien des travailleurs choisiront de s'établir sur la rive sud au cours des prochaines années.