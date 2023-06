Arnold Schwarzenegger compte sur l’expertise du cascadeur québécois Jean-François Lachapelle pour la série «Fubar», sur Netflix

À 75 ans, Arnold Schwarzenegger continue de casser la baraque dans la nouvelle série Fubar en multipliant bagarres, chutes, poursuites et explosions. Tout ça, grâce au travail du coordonnateur de cascades québécois Jean-François Lachapelle.

Jean-François Lachapelle a côtoyé bon nombre de stars internationales au cours de sa carrière. L’ancien champion du monde en arts martiaux a bifurqué vers le domaine des cascades il y a près de 20 ans, lui permettant alors de travailler avec Hugh Jackman, Will Smith, Kit Harrington, Henry Cavill, Gerard Butler et autres Vin Diesel.

N’empêche, sa rencontre avec Arnold Schwarzenegger sur le plateau de Fubar tenait pratiquement du sacré pour le Québécois de 40 ans qui a grandi avec les Terminator et autres Vrais mensonges.

«Arnold est une légende dans le milieu de l’action. Travailler avec lui, ça a quelque chose mythique. Et il est un acteur incroyable, mais aussi un humain formidable. C’est un vrai gentleman, il fait de l’effet à tout le monde», raconte Jean-François Lachapelle en entretien au Journal.

Plusieurs mois de travail

Il a ainsi côtoyé l’acteur d’origine autrichienne durant plusieurs mois l’an dernier, pour les besoins de la série Fubar, disponible sur Netflix depuis quelques jours. À titre de coordonnateur de cascades, Jean-François Lachapelle était responsable non seulement de chorégraphier et donner vie aux scènes d’action, mais également d’entraîner et accompagner les acteurs et les cascadeurs dans l’exécution de celles-ci lors du tournage, à Toronto.

La prémisse de la série – un père et sa fille découvrant qu’ils travaillent tous les deux secrètement pour la CIA doivent faire équipe pour une nouvelle mission – a permis au Québécois de s’en donner à cœur joie lors de l’élaboration de ces scènes.

Explosions, poursuites en voiture, en hélicoptère et en train, bagarres... il a mis toute la gomme pour s’assurer que Fubar soit bien pétaradant, à l’image de l’héritage d’Arnold Schwarzenegger.

«On touche à tout. Je pense qu’il n’y a pas un type de cascade qui n’est pas utilisée dans la série», lance-t-il en riant.

«Mais c’est ça qui est excitant. Ça arrive souvent que des projets nous demandent de faire souvent la même chose, et c’est normal. Mais quand on sait qu’Arnold Schwarzenegger est la tête d’affiche d’une série, il faut que ça bouge et que ce soit spectaculaire», termine-t-il.

«Forme phénoménale»

D’ailleurs, malgré son âge vénérable, Arnold Schwarzenegger demeure toujours particulièrement investi quand vient le temps de tourner des scènes d’action.

«Il participe à toutes les scènes, il veut constamment être dans l’action! Il s’entraîne encore à tous les jours, alors il est dans une forme phénoménale. Que ce soit le jour ou en pleine nuit, il est toujours partant, toujours heureux de tourner. Il se donne à fond, c’est vraiment incroyable», atteste Jean-François Lachapelle.

Une suite?

À peine une semaine après l’arrivée de Fubar sur Netflix, le Québécois se montre déjà confiant quant à la possibilité d’une éventuelle seconde saison. D’ici là, Jean-François Lachapelle est attendu sur le plateau de la nouvelle saison de la populaire série What We Do in the Shadows à l’automne... si la grève des scénaristes paralysant Hollywood est réglée à temps.

«C’est triste pour ceux que ça prive de travail, mais c’est important d’avoir cette discussion sur les ristournes, les plateformes numériques, l’intelligence artificielle... C’est nécessaire pour le futur de l’industrie. Peu importe le dénouement, il faut en parler maintenant avant qu’il ne soit trop tard et que des changements soient apportés», estime-t-il.