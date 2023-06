BMO acquiert AIR MILES et sauve vos points fidélités

La Banque de Montréal (BMO) a annoncé jeudi matin la conclusion de l’acquisition du programme de récompense AIR MILES de LoyaltyOne, l’un des plus anciens programmes de fidélisation au Canada.

«Nous sommes ravis de ramener la propriété d'AIR MILES au Canada et nous sommes impatients de renforcer son offre pour les adhérents et les partenaires du programme», a déclaré Ernie Johannson, chef des Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord de BMO, dans un communiqué.

Ce dernier reste confiant quant aux opportunités d’élargir le programme, étant un partenaire de longue date avec AIR MILES.

Ce sentiment est partagé avec le président du programme. «L'avenir est prometteur pour AIR MILES, et il s'agit d'une étape importante pour les adhérents et les partenaires de tout le Canada», a ajouté Shawn Stewart, président, programme de récompense AIR MILES dans le même communiqué.

L’acquisition de BMO permettra notamment à AIR MILES d’intégrer de nouvelles améliorations à son programme, comme une plateforme de réservation de voyages améliorée avec plus de moyens et des offres plus riches. Accumuler et échanger des miles avec de plus grandes marques canadiennes sera aussi possible.