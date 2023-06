Francis Bouillon voit un grand potentiel chez Beck et Mailloux

Quels sont les espoirs de l’organisation du Canadien les plus proches de la Ligue nationale ? J’ai posé la question, hier, à Francis Bouillon, entraîneur au développement des joueurs du Tricolore, à l’occasion d’une activité de la Fondation du Canadien pour l’enfance au Centre Bell.

• À lire aussi: Et si le contrat d’Anthony Mantha était racheté?

• À lire aussi: Un premier contrat dans la LNH pour Justin Robidas

Avant d’aller plus loin, il faut savoir que son champ d’action se compose des trois ligues juniors canadiennes et des joueurs universitaires évoluant à Boston.

Au départ, l’ancien défenseur indique qu’aucun des joueurs dont il a la supervision n’est parfait.

« Ils ont tous quelque chose à améliorer », révèle Bouillon.

Qui l’est à part les joueurs exceptionnels qui ne passent qu’à tous les 10 ou 15 ans ? peut-on ajouter.

N’empêche, il y a des joueurs de talent qui se profilent à l’horizon.

Bouillon mentionne les noms de Logan Mailloux, de Joshua Roy et de Riley Kidney.

La progression de ces trois joueurs a été constante dans les rangs juniors.

Roy s’est mis en évidence lors des deux derniers tournois du Championnat mondial junior. En 14 matchs, il a marqué huit buts et récolté 11 mentions d’aides pour un total de 19 points.

De plus, il a connu des saisons de 119 et de 99 points avec le Phœnix de Sherbrooke.

Kidney a collé pour sa part deux campagnes de 100 points avec le Titan d’Acadie-Bathurst et les Olympiques de Gatineau.

Mais Bouillon regarde au-delà des chiffres, comme on va le voir dans la description qu’il fait notamment d’Owen Beck, joueur de centre des Petes de Peteborough que l’on a vu avec le Canadien pour un match cette saison.

À ce stade-ci, Beck et Mailloux sont à ses yeux deux espoirs que l’on pourrait voir débarquer à Montréal les premiers.

Et je lui ai parlé d’un certain Lane Hutson.

UNE BELLE JOURNÉE POUR LES ENFANTS

Il y avait de la gaieté dans l’air hier au Centre Bell. Quelque 200 élèves de troisième et quatrième année, issus de milieux défavorisés, ont eu la chance de jouer ou de s’initier au hockey-balle. La Fondation du Canadien pour l’enfance a profité de l’occasion pour annoncer qu’elle continuerait de faire équipe avec la Sun Life jusqu’en 2025 afin d’étendre son programme à travers le Québec.

Vêtu de son chandail numéro 55, Francis Bouillon était sur place pour conseiller les jeunes et jouer avec eux. Les enfants présents ne l’ont jamais vu à l’œuvre avec le Canadien, mais il a su vite les rallier derrière lui.

À son arrivée sur scène, il leur a demandé trois fois s’ils étaient contents d’être là. Chaque fois, les voix des enfants montaient en crescendo.

Un beau moment !

La Sun Life soutient financièrement à hauteur de 150 000 $ le programme Bleu Blanc Rouge hockey-balle.

Plus de 1730 jeunes provenant de 36 écoles ont eu la chance d’apprendre les rudiments du hockey-balle et de développer de nouvelles habiletés motrices et sociales.

Owen Beck

Photo d'archives, Martin Chevalier

Joueur de centre

Choix de 2 e ronde, 33 e total en 2022

6 pi, 190 livres Saison 2022-2023

Steelheads de Mississauga : PJ : 30 B : 17 A :14 PTS :31

Petes de Peterborough : PJ : 30 B : 7 A :18 PTS : 25

Séries OHL : PJ : 22 B : 8 A : 8 PTS : 16

Coupe Memorial : PJ : 3 B : 1 A :0 PTS 1

Championnat mondial junior : PJ : 3 B : 0 A : 1 PTS : 1

Francis Bouillon : « Des gens me disent qu’il n’a inscrit qu’un but à ses trois premiers matchs au tournoi de la coupe Memorial avec les Petes de Peterborough et qu’il n’a pas marqué au Championnat mondial junior. »

À la défense de Beck, il a été rappelé en renfort par l’équipe canadienne pour remplacer Colton Bach, mis hors de combat par une blessure avec trois matchs à jouer.

« Je ne regarde pas les choses de la même manière que les partisans, reprend Bouillon.

« Il n’y a pas que les statistiques qui comptent. Une partie de mon travail consiste à faire des projections. À mon avis, Owen pratique déjà le style de la Ligue nationale. Il est bon patineur, intelligent et exécute bien les petits détails.

« Pour moi, il est le joueur qui éprouvera le moins de difficultés à s’adapter aux rangs professionnels quand ce moment viendra. Que ce soit avec le Canadien la saison prochaine ou avec le Rocket de Laval dans deux ans. »

Notez que Beck a encore une année d’admissibilité dans les rangs juniors. Aussi, le Canadien devra le retourner à son équipe de la Ligue de l’Ontario s’il estime que Beck n’est pas prêt à jouer dans la LNH, la saison prochaine.

Logan Mailloux

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Défenseur

Choix de 1 re ronde, 31 e au total en 2021

6’ 3’’ 208 livres

Saison 2022-2023

Knights de London : PJ : 59 B: 25 A: 38 PTS: 63

Séries OHL: PJ: 25 B: 8 A : 16 PTS : 24

Francis Bouillon : « Logan Mailloux, c’est un athlète. Il a un gabarit athlétique. Il aurait pu faire carrière dans d’autres sports.

« Il a le flair pour le jeu offensif. Mais Il devra améliorer son jeu défensif et s’adapter au jeu des professionnels. Il y a des choses qui me fatiguent un peu dans son jeu. Ça fait partie de l’apprentissage. Les gars sont jeunes. C’est pour ça qu’il y a la Ligue américaine.

« Que ce soit à Laval ou à Montréal, Logan ne jouera pas 30 minutes par match la saison prochaine, comme il était habitué à le faire au niveau junior. Il va apprendre des coaches qui sont avec le grand club ou de ceux qui travaillent à Laval.

« Dans un sens, cela va lui servir. Il lui restera plus d’énergie pour jouer avec intensité et de la bonne manière.

« Il a besoin de millage. Il a joué moins que les autres joueurs juniors lors de ses trois saisons à London. Il n’a disputé que 123 matchs au cours de cette période. Il est allé jouer en Suède pendant la saison annulée par la COVID.

« Il a ensuite été suspendu pour l’affaire que l’on connaît (il avait retransmis à des connaissances des photos d’une Suédoise avec qui il avait eu une relation sexuelle) et il n’a pu prendre part à notre camp d’entraînement en septembre dernier en raison d’une blessure. »

« Côté mental, il est dans de bonnes dispositions. Il a tiré la leçon qui s’imposait de son histoire en Europe. C’est un gars qui veut s’améliorer. »

Lane Hutson

Photo d'archives, AFP

Choix de 2 e ronde, 62 au total en 2022

5’10’’ 161 livres

Saison 2022-2023

Université de Boston : PJ : 39 B : 15 A : 23.PTS : 38

Championnat mondial junior (USA) : PJ : 7 B : 1 A : 3 PTS 4

Championnat du monde (USA) : PJ : 9 B : 2 A : 4 PTS 6

Francis Bouillon : « La première chose qu’on remarque de lui sur la glace, c’est la passion qu’il dégage. Par contre, il est tout à l’opposé à l’extérieur de la patinoire.

« Il est probablement le gars le plus timide que j’ai vu. Ça n’a pas de bon sens ! Il est froid et gêné. Il ne se sent pas à l’aise devant les gens. J’étais un peu comme lui à mes débuts. Je n’arrivais pas à dormir quand je savais que j’avais une entrevue à faire le lendemain.

« Mais Lane devient un tout autre homme dès qu’il a les patins aux pieds. Il est transporté par une énergie électrisante. Il possède un sens offensif comme on en voit rarement pour un joueur de son âge.

« Il me rappelle P.K. Subban à ses meilleures années avec le Canadien. Il transporte la rondelle d’une zone à l’autre, tout en protégeant bien la rondelle. Il veut entrer en zone offensive.

« Sera-t-il capable de jouer de la même façon chez les professionnels. Ce que je sais, c’est qu’il l’a fait contre des hommes au championnat du monde. Il a l’avantage de jouer dans une ligue qui met l’accent sur la rapidité et la finesse. Ça, il l’a.

« Sera-t-il assez fort ? Ce n’est pas le gars qui va donner des grosses mises en échec. Ce n’est pas en lui. Mais il est intelligent. Il se sert bien de son bâton et s’il se positionne bien en territoire défensif.

« Je pense qu’il est destiné à un bel avenir. Je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas. »