Cérémonie sous-marine ou totalement personnalisée: voici le prix moyen d’un mariage en 2023

Le prix moyen d’un mariage aurait bondi à 29 000$ en 2023, même si les couples opteraient davantage pour des cérémonies plus intimes, mettant plutôt le paquet pour personnaliser l'événement, selon une étude américaine.

L’étude réalisée par le site de planification de mariage en ligne Zola se serait ainsi basée sur un sondage auprès de 4000 couples qui se marieront en 2023 pour conclure une augmentation moyenne de 1000$ du budget mariage par rapport à l’an dernier, selon ce qu’a rapporté CNN Business mercredi.

Cette augmentation serait notamment due à l’inflation ainsi qu’au retour en force des mariages après quelques saisons plus calmes, mais également aux demandes de célébrations de plus en plus personnalisées.

«Les vendeurs de l'industrie du mariage ont dû augmenter leurs tarifs, car ils paient également plus pour des biens et services comme la nourriture, les fleurs et la main-d'œuvre», a déclaré Emily Forrest, directrice des communications de Zola, à CNN.

Dans certaines villes américaines, dont New York et San Francisco, le coût moyen dépasse même les 35 000$, atteignant respectivement plus de 43 500$US et 37 200$US, selon le média américain.

Si la personnalisation d’une cérémonie peut mener à une coupe dans les coûts, par exemple chez les mariées qui portent des vêtements plus décontractés que la traditionnelle robe blanche, l’accumulation des petits détails propres à chacun peut également se traduire par une inflation de la facture totale.

En parallèle, les mariages alternatifs, comme les mariages sous l’eau, gagneraient en popularité, a estimé la plateforme Pinterest, qui a vu la tendance bondir de 305% sur sa plateforme, rapporte CNN.

Même son de cloche chez la photographe de mariage spécialisée dans la prise de photo sous-marine, Kimber Greenwood, qui aurait noté «un énorme bond de l’intérêt», avec pas moins d’une vingtaine de cérémonies réservées cette année.