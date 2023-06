Chaque objet présente une histoire : découvrez celles des nouveaux artefacts du Musée Empress of Ireland

Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père est fier d’intégrer des artefacts jamais présentés au public à son exposition. Les objets ont été donnés au Musée Empress of Ireland pour s’assurer de leur préservation et de leur mise en valeur.

Alors que l’organisme vient tout juste de souligner le 109e anniversaire du naufrage du navire au Musée Empress of Ireland, la saison estivale 2023 s’annonce exaltante avec l’intégration de nouveaux artefacts à l’exposition permanente « L’Histoire continue ».

Laissez-vous émouvoir par un album photo sur les plongées de l’été 1914

L’organisme est heureux d’intégrer une toute nouvelle zone à son exposition autour des opérations de plongée qui ont eu lieu à l’été 1914. Ce nouvel espace met en lumière plus de 30 photos tirées d’un album déniché par l’historien David Saint-Pierre.

À travers une borne numérique, les visiteurs pourront découvrir les images inédites de ces opérations qui ont permis de remonter les objets de valeur du navire.

Découvert et sauvé in extremis par David Saint-Pierre, l’album qui appartenait à Ralph S. Blydenburgh, l’un des directeurs de la Yankee Salvage Association, allait finir en pièces détachées sur un site de vente pour particuliers. D’ailleurs, l’historien vient de publier un livre levant le voile sur cette période méconnue de l’histoire des plongées sur l’épave de l’Empress of Ireland.

Un aperçu de ce que vous dévoilera cet album fascinant 1. Le début des opérations : à l’été 1914, les plongées débutent sur l’épave du paquebot Empress of Ireland, qui a sombré dans les eaux du fleuve Saint-Laurent dans la nuit du 29 mai. 2. L’équipe de la Yankee Salvage Association : les opérations sur l’épave ont été confiées à la compagnie new-yorkaise. 3. Les scaphandriers : ces plongeurs professionnels, qui avaient pour mission de récupérer les cargaisons de valeur, étaient munis d’équipements à la fine pointe de la technologie pour l’époque. 4. La chambre de décompression : ces équipements neufs comprenaient également des téléphones de plongée et des perceuses sous-marines. 5. Les lingots d’argent : le 19 août 1914, l’équipe de scaphandriers remonte à la surface le coffre-fort du navire et, plus tard, les sacs postaux qui transportaient du courrier.

Une année record de dons pour le Site historique maritime de la Pointe-au-Père

La dernière année a été marquée par des dons exceptionnels qui enrichissent la vaste collection du musée sur l’Empress of Ireland et qui reflètent pour l’organisme plus de 42 ans de travail et de passion pour sauvegarder ce patrimoine maritime.

Ces dons ont une immense portée historique. La variété des donateurs est tout aussi intéressante : un descendant d’un membre de l’équipage du navire, une famille dont le père était plongeur dans les années 1970 ou encore un historien qui a rescapé un album photo centenaire.

Les différentes donations reçues X

Plongez-vous dans l’histoire fascinante de l’Empress of Ireland

Inauguré en 1906, le navire Empress of Ireland établit des records de vitesse dès ses premiers voyages en mer. Très populaire auprès des immigrants européens, on estime qu’environ 1 million de Canadiens descendent directement des passagers du transatlantique.

Le 28 mai 1914, le navire entame sa 192e traversée entre Québec et Liverpool, en Angleterre, avec 1 477 passagers à bord. À 1h55, le 29 mai 1914, l’Empress of Ireland est heurté de plein fouet par le charbonnier Storstad. En seulement 14 minutes, le paquebot disparaît dans les eaux froides du fleuve Saint-Laurent.

Alors que 1 012 passagers ont péri dans ce terrible naufrage, les 465 survivants sont pris en charge à Rimouski. Aujourd’hui, il est possible de retracer l’histoire du paquebot au Musée Empress of Ireland.

Ce qui vous attend dans l’exposition « L’Histoire continue » 1. L’épave : la première zone vous révèle les plus grands secrets du paquebot immergé grâce aux expéditions sous-marines qui ont jalonné son histoire. 2. La mémoire des passagers : la deuxième zone vous propose de vous imprégner des témoignages de passagers et de leurs descendants qui vous racontent la vie après le naufrage et leurs souvenirs de ce dernier voyage. 3. Le naufrage : la troisième zone retrace les événements de la plus grande tragédie maritime dans l’histoire du Québec et du Canada alors que l’Empress of Ireland est heurté à 13 km au large de la Pointe-au-Père, en face du village de Sainte-Luce-sur-Mer. 4. Le navire : la quatrième zone vous présente l’atmosphère qui régnait à bord du luxueux navire, long de 167 mètres, qui a effectué de nombreux voyages en mer sous l’égide de la célèbre compagnie du Canadien Pacifique.

Pour une plongée dans l’histoire au Musée Empress of Ireland et explorer la richesse des dons reçus, rendez-vous au Site historique maritime de la Pointe-au-Père cet été !