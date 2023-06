Compétence et passion résument Patrick Roy: y a-t-il encore des frileux dans la LNH?

Andrew Brunette qui prend la direction de Nashville.

Les raisons : Barry Trotz, le nouveau responsable de la gestion hockey veut une équipe plus créative en attaque.

Tiens, tiens, Barry qui pendant des années a été un apôtre du jeu défensif jusqu’à ce qu’Alexander Ovechkin lui rappelle qu’à Washington, ça ne fonctionne pas ainsi. Le rusé Trotz devait cependant replonger dans ses bonnes vieilles habitudes avec les Islanders de New York avant d’être licencié par Lou Lamoriello.

À Washington, Spencer Carbery, entraîneur adjoint avec les Maple Leafs de Toronto, retourne avec l’organisation dans laquelle il a grandi. Il prône évidemment le système Ovechkin.

Columbus ? On attend.

Calgary : la liste des candidats est imposante mais Kirk Muller occupe le premier rang.

Les Rangers : Allez comprendre. Une journée c’est Jay Leach, adjoint chez le Kraken de Seattle. L’autre journée, c’est Peter Laviolette. Maintenant, c’est John Hynes, congédié par les Predators de Nashville.

Anaheim : Rien de bien concret ne transpire des discussions entre les nombreux candidats et les décideurs de l’entreprise. Une équipe jeune pour un entraîneur qui démontre clairement qu’il a fait la transition entre le hockey d’il y a dix ans et la nouvelle génération de hockeyeurs qui prennent d’assaut la Ligue nationale.

J’énumère une liste des équipes à la recherche d’un entraîneur. Maintenant, il ne faut jamais écarter les organisations qui travaillent dans l’ombre mais qui ont déjà une petite idée des décisions qu’elles prendront d’ici peu.

Les Maple Leafs de Toronto, par exemple.

Qui aura la tâche de sortir les hauts salariés de l’organisation de leur zone de confort ?

Que feront les Devils ? Ils viennent de perdre l’architecte de leur attaque en Brunette et ils se doivent de trouver un digne remplaçant dans un rôle d’entraîneur associé à Lindy Ruff dans les plus brefs délais. Il s’agit d’une des plus jeunes et d’une des plus talentueuses formations de la ligue. En réalité, les Devils doivent dénicher le prochain entraîneur-chef.

La passion de Patrick Roy

Le nom de Patrick Roy peut correspondre à chacune des définitions de tâche. Mais, on connaît tous la passion de l’ex-gardien pour son rôle d’entraîneur-chef. On connaît tous son engagement pour conduire son équipe vers des sommets inattendus. On connaît tous sa façon de bien communiquer avec les jeunes joueurs. Et surtout, quand vous observez attentivement les Remparts, il s’agit d’une équipe bien rodée, évoluant à l’intérieur d’un concept bien pensé, permettant aux patineurs de s’épanouir.

Quelques années après l’expérience de Denver, Patrick Roy mérite qu’on lui ouvre la grande porte. Il est retourné à la table à dessin. Il a multiplié les efforts pour donner à son organisation le lustre qui lui revenait.

Il a fait la démonstration qu’il peut s’adapter à cette nouvelle génération qui désire maintenant s’éclater sous les projecteurs du hockey professionnel.

Je suis persuadé que certains décideurs, quelques directeurs généraux, s’interrogent toujours sur les événements qui ont marqué la fin de l’association entre Roy et Jœ Sakic.

Alexander Radulov qui avait évolué pour Roy à Québec était un joueur convoité par son ex-entraîneur. Mais, comme il avait un droit de regard sur les effectifs et que, dans ce dossier, il fit chou blanc, il a levé les feutres. Une décision critiquée, et c’était à prévoir.

MacKinnon avant Jones

Mais, ce qu’on doit aussi se rappeler du passage de Roy à Denver, ce sont les arguments qu’il a apportés dans les discussions avec les recruteurs de l’Avalanche pour que Nathan MacKinnon soit préféré à Seth Jones, un grand défenseur, natif de Denver.

Quelques années plus tard, alors qu’il participera à la grande finale de la Coupe Memorial, Patrick Roy présente le profil de l’entraîneur moderne.

Les résultats des dernières années confirment tout ce qu’on doit souhaiter de la part d’un entraîneur-chef dans un monde où les jeunes joueurs veulent s’éclater dans ce qu’a à offrir le hockey professionnel.

Y a-t-il encore des « frileux ? » Si oui, ce sont eux, les frileux, frileux d’avoir des hommes forts, des hommes de caractère, des hommes compétents dans leur garde rapprochée.

Dubas aura les yeux sur Matthews

C’était inévitable. Avant même que Kyle Dubas dépose un scénario pour le moins étonnant afin de bien préparer sa sortie de Toronto, déjà à Pittsburgh on ne voyait qu’un seul candidat pour assurer la succession de Brian Burke et Ron Hextall.

Kyle Dubas, qui avait déjà des liens avec quelques actionnaires de Fenway Sports Group, les nouveaux propriétaires des Penguins, était l’homme tout désigné.

C’est une tâche colossale qui attend le jeune homme.

De nombreux joueurs autonomes. Une équipe qui a raté les séries éliminatoires. L’une des plus vieilles formations de la Ligue nationale. Trois vétérans, Evgeni Malkin, Kristopher Letang et Sidney Crosby, qui ont pris de l’âge et qui doivent maintenant espérer de l’aide.

Ils ne peuvent plus tout prendre sur leurs épaules. Pas dans une ligue rapide, jeune et dynamique et surtout dans une division aussi bien rodée que la division métropolitaine.

Plein pouvoir

Il devra entrer dans le groupe des directeurs généraux de la Ligue nationale mais en a-t-il les capacités ? On verra. À Toronto, il a toujours dit que la gestion de Brendan Shanahan l’a empêché d’aller jusqu’au bout de ses décisions.

À Pittsburgh, il a plein pouvoir et on peut être certain que son premier objectif sera Auston Matthews, pouvant se prévaloir de son statut de joueur autonome sans compensation à partir du 1er juillet 2024.

L’agent de Dubas, celui qui a concocté le scénario du départ de l’ex-employé des Maple Leafs, est un des conseillers de Matthews. Une situation qui a plongé l’Association des joueurs dans l’embarras.