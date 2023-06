L’Océanic perd un grand: Doris Labonté n’est plus

L’ancien entraîneur-chef et directeur général de l’Océanic de Rimouski Doris Labonté est décédé, jeudi, environ deux semaines après avoir mis fin à ses traitements contre le cancer.

Celui qui a mené l’équipe du Bas-Saint-Laurent vers la Coupe Memorial en 2000 et la coupe du Président en 2005 a rendu l’âme à l’âge de 69 ans.

M. Labonté s’était confié au «Journal de Québec», le 16 mai dernier, justifiant sa décision d’arrêter un combat de cinq ans contre le cancer.

«Je n’ai pas de regrets. Je dors comme un bébé et je suis vraiment serein ces temps-ci. Je suis bien. J’ai combattu pendant trois ans pour prolonger ma vie, mais, un moment donné, la maladie devient plus forte et elle te rend encore plus malade. À 69 ans, j’ai pris la décision d’arrêter de souffrir», avait-il expliqué.

Considéré comme un des grands bâtisseurs de l’ère moderne de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il a travaillé avec les «Nics» de 1995 à 2007. Il a aussi occupé des fonctions au sein de l’état-major des Cataractes de Shawinigan et des Draveurs de Trois-Rivières.

«Que ce soit grâce à ses implications avec notre équipe depuis le tout premier jouer en 1995, pour tout ce qu’il a accompli pour le hockey mineur et le sport dans notre communauté ainsi que son amour inconditionnel pour sa région natale, celui qui a dirigé les plus grands joueurs de notre histoire restera gravé dans nos cœurs et dans la mémoire collective pour toujours», a témoigné le copropriétaire de l’Océanic Alexandre Tanguay, dans un communiqué.

Le 8 avril 2022, l’équipe avait dédié une soirée au natif de Rimouski, et des dizaines d’anciens joueurs avaient fait le voyage jusqu’au Colisée Financière Sun Life.

Dans une vidéo hommage, Sidney Crosby, Vincent Lecavalier et Brad Richards avaient tous témoigné du grand impact que Doris Labonté a eu dans leur vie et leur carrière.