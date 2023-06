Du basketball professionnel au Centre Vidéotron? Québecor est en discussion avec la plus grande ligue canadienne, la LECB

Québecor et la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), le plus important circuit professionnel de basketball au pays, discutent de la possibilité d’établir une concession à Québec.

«Il y a des discussions depuis quelques semaines avec la LECB, a confirmé Martin Tremblay, le chef de l'exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor, mercredi. On a de l'intérêt. C’est une ligue professionnelle qui prend beaucoup d’envergure et qui présente un calibre de jeu de haut niveau.»

Le commissaire du circuit, Mike Morreale, ne cache pas qu'il a beaucoup d’intérêt pour le Québec, et pour le marché de la ville de Québec plus particulièrement.

La LECB a eu des pourparlers avec plusieurs groupes d’investisseurs de Québec dans les dernières années, explique-t-il.

«Mais il y en a un, majeur, avec lequel nous sommes excités d’explorer les opportunités», ajoute M. Morreale, en parlant de Québecor.

Au Centre Vidéotron

Si le projet voit le jour, le but est que l’équipe dispute ses rencontres locales au Centre Vidéotron.

La configuration serait alors différente de celle en place durant les matchs de hockey, afin que l’ambiance soit plus intime et plus propice à une partie de basketball.

Des rideaux pourraient cacher la coursive supérieure, par exemple, afin que les amateurs soient davantage imprégnés de la musique et de l’atmosphère qui règne durant une rencontre.

«C’est un amphithéâtre majeur, beau, qui détient tous les attributs pour accueillir une équipe professionnelle», note le commissaire, qui souligne également que l’équipe de Winnipeg, les Sea Bears, joue ses affrontements locaux au domicile des Jets de la LNH.

La LECB a implanté une première concession au Québec l’an dernier. Le succès que connaît l’Alliance de Montréal réjouit le commissaire du circuit, qui compte à ce jour 10 équipes.

«La réponse des fans a été incroyable, pointe Mike Morreale. Ils font des salles combles [à l’Auditorium de Verdun, doté d’environ 4000 places], il y a une forte demande pour les billets. C’est très rafraîchissant à voir.»

«Le calibre le plus élevé»

Née il y a cinq ans, la Ligue élite canadienne de basketball compte des équipes dans la plupart des plus grands marchés au pays. Outre Montréal, il y a également Toronto et les environs ainsi que Vancouver, Edmonton, Calgary et Winnipeg.

Photo d'archives

Il ne s'agit pas de la même ligue que celle dans laquelle évoluaient les Kebs de Québec, qui ont notamment joué au Pavillon de la jeunesse et au PEPS de l'Université Laval, au tournant des années 2010.

La LECB offre «le calibre de jeu le plus élevé au Canada, à l’exception des Raptors de Toronto [de la NBA]», estime le commissaire.

Ce dernier expose que durant «les 14 derniers mois, neuf de [ses] joueurs ont signé des contrats dans la NBA». Et la ligue compte aussi sur les services de quatre anciens de la plus grande ligue de basketball au monde.

«Nos saisons sont disputées de la mi-mai à la mi-août, ce qui représente l’entre-saison dans le basketball international et qui nous donne accès aux meilleurs athlètes», pointe M. Morreale.

«On a un intérêt à poursuivre la réflexion et aussi à valider l’intérêt des gens de Québec pour une équipe dans cette ligue», dit pour sa part Martin Tremblay, qui souligne le succès que connaît le circuit «dans les plus grandes villes canadiennes».

Une autre grande rivalité Québec-Montréal

Mike Morreale est bien au fait de la grande rivalité sportive qui oppose Québec à Montréal, et le commissaire de la LECB aimerait que son circuit puisse y goûter lui aussi.

«C’est notre but!», lance-t-il d’ailleurs en riant.

Mais ce qui l’attire également dans le marché québécois, et dans celui de Québec notamment, c’est l’amour que les amateurs ont pour leurs vedettes locales.

Cette affection, M. Morreale la trouve très à propos, puisque les équipes de la Ligue élite canadienne de basketball se targuent d’embaucher un maximum de joueurs, mais aussi d’entraîneurs locaux.

«Une chose dans laquelle le Québec excelle, c’est encourager les siens, explique-t-il. Nous l’avons remarqué. La population est très fière. Elle veut soutenir les joueurs et les équipes d’ici.»

Développer la relève d'ici

Il souligne aussi que sa ligue, qui est notamment partenaire du circuit universitaire canadien, le U Sports, cherche à développer une relève locale dans son sport.

Si Mike Morreale cite plusieurs joueurs qui ont atteint la NBA après s’être développés au sein du système de basketball québécois – dont Bennedict Mathurin, nouvelle vedette des Pacers de l'Indiana –, il souhaite que son propre circuit pave la voie à des joueurs locaux qui voudraient jouer chez les professionnels.

«Il est important de montrer aux jeunes garçons et aux jeunes filles, et même au plus vieux, qu’il peut exister un chemin qui mène vers le basketball professionnel dans leur propre ville, mentionne-t-il. Cela contribue de façon très importante à faire croître le sport.»

Drake et des vedettes de la NBA

Le commissaire pointe également le fait que le basketball vient chercher une base de fans différente du hockey ou du football, par exemple.

«Quand on va voir du basketball, on ne regarde pas seulement le sport, souligne M. Morreale. On est immergé dans la musique, le lifestyle, la mode, tout ce que le basketball emmène.»

Le rappeur canadien Drake, par exemple, est parfois aperçu aux matchs des Shooting Stars de Scarborough, lui qui est le meilleur ami de son propriétaire, Niko Carino. Il est aussi impliqué en coulisses, dit M. Morreale.

Et à Montréal, les joueurs de la NBA Luguentz Dort et Chris Boucher assistent à certains matchs, eux qui comptent des amis au sein de l’équipe.