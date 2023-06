EN IMAGES | Bébé gravement brûlé par un céleri: une Canadienne lance un avertissement urgent

Une mère désemparée a lancé un avertissement urgent après que sa fille a subi des brûlures importantes tout autour de sa bouche après avoir mangé un bâtonnet de céleri.

Reanna Bendzak, qui habite en Colombie-Britannique au Canada, passait un après-midi ordinaire au soleil avec son bébé de sept mois, qui souffrait toutefois de poussées dentaires.

Pour soulager ces dernières, la jeune mère a donné une branche de céleri à son enfant, puisque ce légume est réputé soulager la poussée des dents.

«Notre enfant de 7 mois mâchait du céleri tout en profitant du soleil pour soulager ses poussées de dents. Elle est restée au soleil pendant 20 à 30 minutes, le jus de céleri et la bave ont été essuyés avec un chiffon sec et elle a été baignée le soir même», a-t-elle relaté sur Facebook.

Même si l'enfant n'a ainsi tenu le céleri que pendant cinq à dix minutes, elle avait d'importantes éruptions autour de la bouche le lendemain matin.

Photo tirée de Facebook | Reanna Bendzak

Il s’agissait en fait de brûlures au deuxième degré, lesquelles occupaient tout le pourtour de la bouche de l’enfant.

«Elle était aussi très enflée, ce qui, bien sûr, l'empêchait de manger ou de téter», s’est souvenue Mme Bendzak.

Les médecins lui ont ensuite expliqué que l'enfant souffrait de phytophotodermatite, également connue sous le nom de «brûlures de margarita».

Cette maladie survient lorsque la sève de certaines plantes, comme les carottes, le céleri et les citrons verts, entre en contact avec la peau et est ensuite exposée à la lumière du soleil.

D'autres plantes moins connues provoquent également cette irritation, notamment les poivrons, les figues, la moutarde, l’aneth, la bergamote, le persil et les panais.

Elle l’expérimente sur elle-même

Reanna Bendzak a décidé de faire l’expérience de cette chimie sur elle-même.

La jeune mère a donc appliqué du jus de céleri sur ses bras, puis s’est assise au soleil. Quelque 30 heures plus tard, elle souffrait elle-même d’éruptions cutanées.

Photo tirée de Facebook | Reanna Bendzak

Même si sa fille est en grande partie guérie, elle conserve des cicatrices de l’incident, qui devront être traitées.

«Elle guérit bien, mais nous avons maintenant un long chemin d'hyperpigmentation et de cicatrisation à traiter», a-t-elle écrit sur Facebook.

Avec l’été qui approche, la jeune mère a tenu à lancer un avertissement à la population.

«Faites attention aux collations et aux boissons que vous et vos enfants consommez et lavez-vous soigneusement avant de vous exposer au soleil si vous consommez l'un des produits de cette liste, car cela peut arriver à tout le monde», a-t-elle expliqué.

Quels dangers?

Le Dr Joseph Lam, dermatologue pédiatrique travaillant à Vancouver, estime qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de l'hyperpigmentation provoquée par la maladie, comme dans le cas de la petite fille.

«Si vous avez la malchance d'avoir cette réaction, la pigmentation laissée sur la peau peut durer des semaines et des semaines, mais elle disparaîtra», a-t-il assuré.

Les dermatologues appellent à la prudence et conseillent d'éviter les aliments à problèmes lorsqu'ils sont exposés au soleil.