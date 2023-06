Essai routier : on a testé le nouveau VUS CX-90 2024 de Mazda

Vous êtes à la recherche d’un VUS performant, confortable et qui comprend beaucoup d’espace de rangement ?

Le chroniqueur automobile Jean Trudel a eu la chance de tester le tout nouveau VUS CX-90 2024 de Mazda. Parmi les 5 gammes disponibles, le chroniqueur a choisi de tester le modèle « Signature » avec un moteur hybride léger à 6 cylindres en ligne Turbo. Toutefois, le véhicule est également disponible en version hybride rechargeable.

Visionnez l’essai routier de Jean Trudel dans la vidéo ci-dessus.

Il a, entre autres, testé la tenue de route, la performance du moteur, la traction intégrale, le changement de vitesse et toutes les fonctionnalités du véhicule de trois rangées capables d’accueillir jusqu’à 8 passagers. Selon le chroniqueur, on s’y sent comme dans un véhicule de luxe !

Pour découvrir toutes les fonctionnalités du CX-90 2024 de Mazda, prenez rendez-vous chez le concessionnaire Mazda le plus près de chez vous ou visitez le Mazda.ca.