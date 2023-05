Fête nationale du Québec à Montréal en formule VIP

Le Journal de Montréal fier partenaire de la Fête nationale du Québec à Montréal, pour sa 189e édition !

Le 24 juin, place au Défilé et au Grand spectacle ! Pour l’occasion, on vous offre la chance de gagner une soirée VIP pour deux personnes pour venir danser sur des rythmes effrénés et célébrer en musique au Grand spectacle.

À GAGNER, TROIS FORFAITS VIP POUR DEUX PERSONNES !

Incluant :

Deux entrées privilège pour l’espace VIP Ludger

Une nuitée à l’hôtel, en occupation double, le 24 juin 2023

Un forfait d’une valeur approximative de 500 $ par couple

C’est un rendez-vous, entrez dans la danse à pieds joints pour célébrer avec nous la ronde de chez nous !

Ce concours sera en vigueur jusqu’au dimanche 11 juin 2023. Trois gagnants seront tirés au sort. Valeur approximative des prix de 1500 $.

Cliquez ici pour participer.