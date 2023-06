Hausse vertigineuse de 63% en rémunération pour la nouvelle présidente du C.A. d’Hydro-Québec

La nouvelle présidente du conseil d’administration d’Hydro-Québec, Manon Brouillette, gagnera 75 000$ de plus que sa prédécesseure, une augmentation de 63%.

• À lire aussi: Québec nomme Manon Brouillette à la tête du CA d'Hydro

Son nom s’ajoute ainsi à la longue liste des employés et élus rémunérés par l’État québécois qui verront leur salaire exploser en 2023.

En effet, selon un décret avalisé par le conseil des ministres le 10 mai dernier, la nouvelle présidente du C.A. touchera une rémunération globale de 195 000$. Or, Jacynthe Côté a obtenu 119 360$ pour le même travail en 2022, indique le plus récent rapport annuel de la société d’État.

Il s’agit donc d’une vertigineuse augmentation de 63% en un an pour la plus importante administratrice d’Hydro-Québec.

Cette hausse est d’autant plus spectaculaire que la rémunération de la présidente avait déjà augmenté de 10% entre 2021 et 2022.

C’est sans compter que Mme Brouillette a droit au remboursement des frais de représentation occasionnés par l’exercice de ses fonctions, jusqu’à concurrence de 15 000$ par année.

Changement dans le mode de rémunération

Par ailleurs, le mode de rémunération de la présidente a changé cette année.

En 2022, une portion de sa paie était conditionnelle à sa présence aux séances du conseil d’administration et de la présidence de certains comités. Mais dans le cas de sa successeure, elle touchera 195 000$ pour son rôle de présidente et pour «toutes les autres activités exercées pour le compte d’Hydro-Québec et de ses filiales [...]»

Par ailleurs, sa rémunération est équivalente à celle du président du conseil d’administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui gère des actifs de plus de 400 G$.

Pour sa part, Hydro-Québec a refusé de commenter. «Le salaire de la présidente du C.A. est déterminé par décret du gouvernement et est la prérogative de celui-ci», s’est limité à dire Caroline Des Rosiers, porte-parole pour la société d’État.

Au moment d’écrire ces lignes, le ministère du Conseil exécutif n’avait pas donné suite à notre demande d’explication.

Les députés aussi

La hausse de rémunération de Mme Brouillette n’est pas sans rappeler la bonification salariale de 30 000$ que doivent obtenir les députés de l’Assemblée nationale. En effet, un projet de loi déposé par le gouvernement caquiste prévoit que le salaire de base des députés passera de 101 561$ à 131 766$, une hausse de 30%.

De plus, Le Journal rapportait il y a deux semaines que certains mandarins de l’État et employés politiques de cabinets avaient eu droit à d’importantes hausses salariales en 2023. C’est notamment le cas du bras droit et chef de cabinet du premier ministre François Legault, qui a eu droit à une hausse de 71 000$ en un an, équivalant à 31% de son salaire.

– Avec la collaboration de Nicolas Lachance et de Sylvain Larocque

Qui est Manon Brouillette?

55 ans, originaire de Trois-Rivières

Ex-présidente et cheffe de direction de Vidéotron et Verizon

Diplômée de l’Université Laval en communication et marketing

Deuxième femme à présider le C.A. d’Hydro-Québec

Obtient un mandat de cinq ans, débutant lundi.