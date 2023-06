Canicule à Montréal: des îlots de chaleur qui pouvaient atteindre 50°C à certains endroits

Alors que la grande région de Montréal fracassait des records de température jeudi, Le Journal était à la recherche de l'endroit le plus chaud de l'île. Résultat: des températures atteignant 50° ont été enregistrées dans Pointe-aux-Trembles et Anjou.

• À lire aussi: Hydro-Québec: près de 200 000 clients privés de courant en pleine canicule

• À lire aussi: Records de chaleur: un 1er juin historique dans plusieurs régions du Québec

• À lire aussi: «C’est l’enfer de combattre un feu dans cette chaleur-là»: des conditions pénibles pour les pompiers

Le Journal s’est procuré un thermomètre muni d’un émetteur pour calculer les endroits où les températures étaient les plus élevées sur l’île de Montréal. Selon le site Wundermap, une carte interactive alimentée par la population, l’est de l’île, qui compte de nombreux îlots de chaleur, enregistrait des températures ressenties atteignant plus de 40°C.

Tout juste avant 13h, l’émetteur a enregistré une température de 50°C dans un secteur industrialisé et très ensoleillé de Pointe-aux-Trembles. Dans le stationnement des Galeries d'Anjou, le mercure atteignait 43°C vers midi.

MARIANNE LANGLOIS/ JdeM

Après avoir calculé les températures de zones plus industrialisées, Le Journal s’est rendu dans une «zone fraîche», au parc Hébert, dans Saint-Léonard, situé à moins de 5 km d’Anjou. Une température largement inférieure, établie à 38,2°C a été enregistrée dans le petit parc.

Îlots de chaleur

Peu de gens s'aventuraient à l'extérieur dans le secteur d'Anjou aujourd'hui. Sebastian Zamora, un résident du secteur, se dépêchait de promener son chien, Toty.

MARIANNE LANGLOIS / JdeM

«C’est chaud, c’est mon premier été ici [à Anjou], et comparativement à Repentigny, c’est vraiment plus écrasant. Surtout qu’avant j’avais une cour», laisse tomber l'homme de 37 ans.

Depuis trois jours, une vague de chaleur hâtive déferle sur le Québec et plusieurs villes, dont Montréal, observent des températures moyennes autour de 30°C. De la chaleur est encore prévue avant un retour aux normales de saison attendu pour la fin de semaine. Jeudi en fin de journée, Environnement Canada confirmait que la journée la plus chaude de la semaine était derrière nous et qu'un record de chaleur de 34,8°C avait été atteint pour l'Île de Montréal.

Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada rapporte que les secteurs où la chaleur est la plus vive sont ceux où il y a «moins d’arbres, moins d’espaces verts et plus de béton». Ce qui explique pourquoi l’est de l’île, avec son parc industriel, est souvent plus chaud.

Marianne Langlois / JdeM

Edwin Landa, un autre résident du secteur établi à Anjou depuis 30 ans profitait de son balcon.

«Heureusement, on a un climatiseur, tout le monde dans le bloc en a un. C'est très chaud ici», ajoute-t-il.