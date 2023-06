Lance Stroll «très malchanceux» selon Fernando Alonso

Fernando Alonso s’est une fois de plus porté à la défense de son coéquipier Lance Stroll, qui traverse ses moments les plus difficiles de la saison de Formule 1. Selon l’Espagnol, tout est une question de chance.

À Monaco, le Québécois s’est retrouvé pris derrière quelques voitures en qualifications, ce qui l’a forcé à démarrer en fond de grille. Dépasser dans la principauté est loin d’être facile et l’arrivée de la pluie dans les 20 derniers tours a gâché sa course.

Ce fut le même scénario quelques semaines auparavant à Miami. Stroll n’a pu faire de miracles après des qualifications en deçà des attentes.

«Il a été très malchanceux lors des deux derniers événements, a admis Alonso jeudi à Barcelone, selon le site The Push Lap. Si vous regardez le week-end en entier, à la troisième séance d’essais libres de Monaco, il était à un dixième de seconde et demi du plus rapide.»

«Alors j’espère vraiment pour lui qu’il puisse avoir plus de chance, parce que ce n’est pas de la vitesse dont il manque. Ce sont les moments d’opportunisme qui ne sont pas de son côté», a poursuivi l’expérimenté pilote.

«Des choses se produisent en course automobile. Ainsi va la vie ; il y a de bons week-ends et de mauvais week-ends, et comme pour chaque fin de semaine, j’essaie de venir et tirer le maximum de performance», a pour sa part déclaré Stroll, serein.

Cette saison, Alonso a déjà 66 points de plus que son coéquipier chez Aston Martin, le plus grand écart du plateau. Le vétéran renait cette saison avec cinq podiums en six courses et il a attribué une partie de ses succès à Stroll. Le Montréalais de 24 ans, en plus de le respecter, lui offre beaucoup de liberté.

Sous-estimé

À l’analyse pour Sky Sports, l’ancien pilote Juan Pablo Montoya y est allé de compliments envers Stroll. Selon l’ancien de Williams, le jeune homme a ce qu’il faut pour aller loin, mais l’expérience d’Alonso lui sera bénéfique à long terme.

«Lance est là depuis un bout et je crois que Fernando fera de lui un pilote encore meilleur. Lance est bien meilleur que ce que les gens peuvent penser. Il est très sous-estimé, a expliqué celui qui est monté 13 fois sur la plus haute marche du podium en F1. Il est un très bon gars et il est silencieux, mais je crois qu’il a besoin de quelqu’un à ses côtés pour lui botter le derrière. [...] Il doit sortir de sa zone de confort.»

Stroll a des choses à se faire pardonner à Barcelone, là où il s’est contenté d’un rôle de figurant en 2022. L’année précédente, il y était allé d’une encourageante 11e place.

Les qualifications pour le Grand Prix d’Espagne auront lieu samedi, avant la course du lendemain.