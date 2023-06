Le nouvel ennemi de la démocratie, c'est David Johnston

David Johnston n’en a que faire des institutions démocratiques. Or, le mandat qui lui a été donné par le gouvernement est spécifiquement de contribuer au renforcement de la confiance envers celles-ci. Sa réaction à la suite de l’adoption de la motion de l’ensemble des députés de l’opposition en témoigne.

En effet, lorsque le premier ministre Trudeau a procédé à sa nomination à titre de rapporteur spécial, le communiqué de son annonce déclarait ce qui suit: «Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd’hui que le gouvernement fédéral compte nommer le très honorable David Johnston au poste de rapporteur spécial indépendant, un nouveau rôle qui a été créé dans le cadre d’une série de mesures visant à lutter contre l’ingérence étrangère et à accroître la confiance dans notre processus électoral fédéral et nos institutions démocratiques.»

Or, la Chambre des communes est au cœur de notre démocratie. Le respect de la volonté du peuple, exprimée par la majorité des députés, est donc intimement lié au respect de l’institution démocratique. En faisant fi de la volonté de la Chambre des communes de le voir se retirer de son poste, M. Johnston devient un adversaire à la démocratie et à ses institutions, adoptant une posture incompatible non seulement avec ses fonctions actuelles, mais avec toutes celles qu’il a occupées toute sa carrière durant.

Désormais, il est clair que M. Johnston est devenu le conseiller de Justin Trudeau premièrement et avant tout. Sa compréhension de son rôle est de protéger son patron, le premier ministre, politiquement et médiatiquement, quitte à sacrifier l’ensemble de sa carrière et la réputation qui vient avec.

Ses travaux éventuels sont donc devenus caducs. Il s’agira d’une pièce de théâtre partisane, dont l’objectif est politique plutôt que démocratique. Il faudra, malheureusement, les boycotter afin de ne pas alimenter le cirque imposé.

Le NPD devra également prendre ses responsabilités et ne pas devenir complice de ce scandale. Tant et aussi longtemps que les néo-démocrates ne menacent pas de déchirer le contrat de mariage les liant aux libéraux, le gouvernement, avec l’aide de M. Johnston, continuera de rire de nous.

Après tout, ils l’ont eue, leur assurance dentaire. Ils l’ont eue, leur explosion des coûts. Ils peuvent maintenant commencer à défendre le Canada.