Les bons et les mauvais coups du nouveau DG des Leafs

Brad Treliving s’amène à Toronto en tant que contremaître d’un chantier qui piétine. Les Maple Leafs, bien qu’ils débordent de talent, ne parviennent pas à enclencher la deuxième vitesse et ce sera à l’ancien directeur général des Flames de Calgary de trouver des solutions.

Treliving devra établir rapidement le plan et engager de nouveaux travailleurs. Au cours des dernières années en Alberta, il a effectué de très bons coups et a pris d’autres décisions discutables. En voici quelques-unes :

-Mauvais coup : échanger Matthew Tkachuk pour Jonathan Huberdeau

L’été dernier, l’une des transactions les plus importantes du 21e siècle a été complétée quand Treliving a troqué Matthew Tkachuk aux Panthers de la Floride pour Jonathan Huberdeau et MacKenzie Weegar. Deux marqueurs de plus de 100 points ont changé d’adresse, mais leurs parcours en 2022-2023 ont été complètement différents. Le Québécois a affiché la pire baisse de points de l’histoire, passant d’une récolte de 115 points à seulement 55. Pendant ce temps en Floride, Tkachuk a dépassé à nouveau la centaine et a mené les Panthers en finale de la Coupe Stanley. Huberdeau est loin d’avoir dit son dernier mot et l’erreur de Treliving, ici, est peut-être de l’avoir jumelé à l’entraîneur-chef Darryl Sutter.

-Bon coup : acquérir Tyler Toffoli

C’est durant les saisons marquées par la COVID-19 que Tyler Toffoli s’est établi comme l’un des meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale de hockey (LNH). Après une saison très réussie avec le Canadien de Montréal en 2020-2021, l’ailier droit a éprouvé plus de difficultés la campagne suivante, mais les Flames n’ont pas hésité à payer le gros prix (Emil Heineman, Tyler Pitlick, un choix conditionnel de premier tour en 2022 et une sélection de cinquième ronde en 2023) pour ajouter Toffoli. Bien qu’il n’ait pas permis à Calgary d’aller loin en séries éliminatoires, il a néanmoins été le meilleur pointeur de l’équipe cette année, avec un sommet personnel de 73 points.

-Mauvais coup : laisser aller Johnny Gaudreau

Durant le même été que les Flames ont laissé partir Tkachuk, Johnny Gaudreau a choisi de faire ses valises pour Columbus. L’Américain venait lui aussi d’inscrire plus de 100 points, mais il n’avait plus envie de rester à Calgary. Le DG n’a-t-il pas été assez convaincant ou le divorce était-il inévitable? Reste que Gaudreau a été le visage de la concession pendant huit ans, soit toute l’ère Treliving. À Toronto, les principales vedettes de l’équipe – Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares et William Nylander – devraient jouer la saison 2023-2024 avec les Leafs. C’est l’été prochain, quand Matthews et Nylander seront libres comme l’air, que ça deviendra plus intéressant.

-Bon coup : d’excellents repêchages

Si plusieurs de ses transactions ont été critiquées, Treliving peut se consoler avec sa vision lors des repêchages de 2015 et 2016. La première année, il a sélectionné les défenseurs Rasmus Andersson et Oliver Kylington en deuxième ronde, puis a effectué un vol au sixième tour avec l’attaquant Andrew Mangiapane. L’année suivante, la sélection de Matthew Tkachuk avec le sixième tour de parole était logique, mais les Flames ont aussi jeté leur dévolu sur Dillon Dube et Adam Fox. On retiendra aussi la première ronde de 2019, quand Treliving s’est tourné vers le Québécois Jakob Pelletier.

-Bon et mauvais coup : le dossier Adam Fox

Parlant de Fox, le potentiel récipiendaire du trophée Norris n’a jamais porté l’uniforme des Flames. Le défenseur a fait savoir assez tôt, pendant qu’il poursuivait son parcours à l’Université Harvard, qu’il ne jouerait pas pour cette formation, ce qui a mené à des transactions avec les Hurricanes de la Caroline et les Rangers de New York. Bien qu’ils aient laissé filer cet arrière exceptionnel, les Flames n’ont pas tout perdu. En envoyant aussi Dougie Hamilton en Caroline, Treliving a ajouté Noah Hanifin et Elias Lindholm à son groupe.