Les hommages fusent de toutes parts à la suite du décès du producteur Pierre Paquet dans des circonstances tragiques

Les hommages étaient nombreux, jeudi, à la suite de la mort du producteur Pierre Paquet, 70 ans, décédé dans des circonstances tragiques un peu plus tôt cette semaine, aux Éboulements, lors d’une excursion en côte à côte qui a mal tourné.

• À lire aussi: Violente embardée dans Charlevoix: le quadiste décédé est un producteur connu

Tant dans ses relations d’affaires que dans son cercle d’amis, Pierre Paquet aura marqué beaucoup de monde.

Lors de l’accident survenu mardi dernier, M. Paquet était accompagné du photographe Marc Dussault, qui a survécu, mais qui est hospitalisé pour de multiples fractures. M. Dussault a indiqué au Journal qu’il se souvenait de chaque moment, mais qu’il ne se sentait pas prêt à en parler pour le moment.

L’actrice et animatrice Danielle Ouimet était très attristée par la perte de son fidèle ami.

«C’était un gars tellement souriant. Je ne l’ai jamais vu se plaindre», a-t-elle confié.

Mme Ouimet garde des souvenirs impérissables de ses sorties sur le fleuve à bord du bateau de M. Paquet, en particulier lors de l’anniversaire de l’actrice, une occasion qu’il ne ratait pas de souligner.

«Il pensait même au gâteau. On avait du fun toute la journée», se remémore la comédienne.

Récemment, M. Paquet l’avait appelée pour l’inviter sur la terre qu’il avait acquise aux Éboulements.

«Il m’avait dit "J’ai un beau buggy. On va aller faire le tour de mon domaine, c’est grand. On va avoir du fun. Tu vas voir comme c’est l’fun cette affaire-là." [...] Il était très responsable parce qu’il avait un fils qu’il adorait», a-t-elle ajouté.

La petite maison dans la prairie

L’ancien PDG d’Imavision a connu le succès en acquérant les droits d’édition et de distribution de séries en VHS et en DVD, comme La petite maison dans la prairie, La petite vie ou encore Les belles histoires des pays d’en haut, pour ne nommer que celles-là.

Dans une industrie en mutation, Imavision avait été contrainte de déclarer faillite en 2014.

«C’était un grand sensible et un être coloré. Pierre, c’est quelqu’un qui a vécu intensément sa vie et qui était curieux», a dépeint sa sœur, Christiane Paquet.

«Je perds un ami et un membre de ma famille. Nos conversations vont me manquer. Il était quelqu’un d’extrêmement généreux», a témoigné Sonia Gagnon, ex-conjointe du producteur, avec qui elle était restée en bons termes.

«Il a marqué beaucoup de monde sur son passage. C’était quelqu’un d’unique», a dit pour sa part son fils, Pier-Olivier, visiblement très ébranlé par cette lourde perte.

Retour aux sources

«Pierre, c’était un gars de moteur. Il a fait de la course automobile sur glace au Carnaval de Québec. C’était un pilote émérite. [...] Il était toujours partant, mais il était toujours très prudent. C’est pour cela qu’on ne comprend pas ce qui s’est passé», a affirmé Jean Brouillard, un ami de longue date.

Natif de Québec, le producteur effectuait un retour aux sources après une longue carrière dans la Métropole. En effet, selon son ami proche, Jocelyn Morency, il était revenu vivre à Québec à la fin de l’hiver.

Lui et Jocelyn Morency étaient comme les deux doigts de la main. M. Morency l’a vu pour la dernière fois le jour de l’accident.

«Il s’est arrêté chez nous avant de partir pour quelques jours dans son havre de paix.»

«Pierre, c’est un monument. Il a réalisé plusieurs accomplissements. Il a remporté des Gémeaux. C’était quelqu’un de jovial et ouvert face à tout le monde. [...] On perd un grand», a affirmé M. Morency.

Une enquête du coroner sera réalisée pour faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès. Les détails sur l’hommage qui lui sera rendu seront connus ultérieurement.

Ce qu’ils ont dit...

«C’est un triste accident qui n’a pas été créé par une maladresse. La terre s’est mise à glisser et une fois que c’est parti, ç’a déboulé sans arrêt.»

- Jocelyn Morency, ami de longue date

«Je suis renversée parce que je devais aller le voir et je n’y suis pas allée. Je le regrette amèrement. Il se préparait à une retraite agréable et il ne pourra pas en profiter. C’est épouvantable. Il a travaillé très fort toute sa vie.»

- Danielle Ouimet, animatrice et actrice