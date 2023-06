Les meilleurs moules pour des popcycles maison

Les enfants les réclament déjà, les délicieuses et rafraîchissantes sucettes glacées faites maison avec leurs jus, yogourts et purées de fruits préférés. Dans quels moules originaux les concocterez-vous cette année ?

Démoulage facile

Photo tirée du site web ikea.ca

Lorsque ces moules UPPFYLLD remplis d’un délicieux jus maison seront bien gelés, il suffira de les rincer à l’eau tiède pour démouler les sucettes glacées et les déguster directement dans le moule, en les faisant glisser vers le haut pour les libérer peu à peu.

ikea.ca > 5,99 $ (4 pièces)

Ultra pratique

Photo tirée du site web boutique.ricardocuisine.com

Ce moule Ricardo repose à plat pour faciliter le remplissage et assurer une répartition uniforme de la purée de fruits, du jus ou du yogourt qu’il contient. De plus, son couvercle prévient les débordements, le goût indésirable et les odeurs du congélateur. Trois bâtons réutilisables compris.

boutique.ricardocuisine.com > 12,99 $

Moules pliables

Photo tirée du site web amazon.ca

Le design pliable de ces moules facilite l’extraction des sucettes glacées, en les laissant simplement reposer sur le comptoir pendant trois minutes, puis en exerçant une pression par le bas. De plus, il est possible de réaliser des glaçons de différentes grosseurs, en pliant le moule selon la hauteur désirée.

amazon.ca > 15,99 $ (pour deux)

Sucettes tropicales

Photo tirée du site web sauterellesetcoccinelles.com

Ces moules Lékué en silicone platine présentent des formes d’ananas et de melon d’eau alléchantes, qui vous entraîneront sous les tropiques. Empilables, ils économisent de l’espace dans le congélateur et leur couvercle emprisonne les odeurs et les saveurs.

sauterellesetcoccinelles.com > 37,99 $ (4 pièces)

Doublement délicieux

Photo tirée du site web quincailleriedante.com

Les moules classiques Twin de Tovolo doublent le plaisir des plus gourmands en permettant la confection de quatre duos de sucettes glacées collées, qui peuvent aussi être séparées pour en offrir une moitié. L’anti-goutte garde les doigts propres et la base sécuritaire évite les dégâts dans le congélateur.

quincailleriedante.com > 24,97 $