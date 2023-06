Météo: il fera encore plus chaud jeudi au Québec

Alors que des records de températures ont été fracassés mercredi, le mercure prendra l’ascenseur jeudi pour atteindre ou dépasser les 33 degrés dans la majeure partie du Québec, y compris dans les secteurs du nord de la province.

Les températures continuent donc d'atteindre de nouveaux sommets, mais elles devraient retomber aux normales de saison dès la fin de semaine, selon les prévisions d’Environnement Canada qui a émis un bulletin météorologique spécial.

Le soleil de ce début juin aura tendance à taper sur les têtes des Québécois qui devront faire avec un humidex approchant des valeurs de 40 par endroits, notamment dans le sud de la province.

À Montréal, avec les 33 degrés et un humidex 36 attendus en mi-journée sous un ciel azuré, on s'approchera d'un record vieux de dix ans au moment où le mercure avait atteint 29,7 à pareille période en 2013.

Il fera également chaud dans la plupart des secteurs du centre de la province, notamment à Québec, en Estrie et à Saguenay où on anticipe entre 32 et 33 degrés, alors qu’en Mauricie les nuages pourraient venir jouer les trouble-fêtes avec des risques d’orage en après-midi.

Dans certains secteurs de l’est du Québec, les nuages viendront également perturber le ciel, même si les températures demeureront élevées - sans toutefois approcher des records de mercredi, selon l’agence fédérale.