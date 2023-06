N'importe qui peut être prof, voyons!

« Bonjour, madame Boisjoli ! Ici le Dr Paiement de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ! On a une bonne nouvelle pour vous : on va pouvoir vous opérer demain !

– Comment ça se fait ? La semaine dernière, vous m’avez dit que vous deviez reporter l’opération de plusieurs mois parce qu’il manquait de chirurgiens !

– Eh bien, ce n’est plus le cas ! On a 15 nouveaux chirurgiens qui sont entrés hier !

– Ben voyons, ils sortent d’où ?

– Ils ont eu une formation accélérée !

– C’est quoi, ça ?

– On a réduit leur formation de moitié, afin de pallier le manque de personnel !

– Ben voyons, ils vont-tu être capables de m’opérer ?

– Ben oui, ne vous en faites pas ! On leur a enseigné l’essentiel ! Comment ouvrir un ventre, comment le refermer...

– Ça va être suffisant ?

– Si on avait pris n’importe qui, probablement pas... Mais les gens qu’on a choisis pour suivre la nouvelle formation ont déjà une bonne base. Un est boucher, l’autre est tailleur, ils sont habitués à manipuler des couteaux hyper aiguisés... On a même une couturière pour faire les points de suture !

– Je sais pas, là, ça me semble bizarre...

– Ben non, madame Boisjoli ! Il y en a un qui fait du cuir ciselé, c’est de toute beauté, de le voir avec son scalpel ! Un vrai artiste ! Et on a un plombier qui raccorde des tuyaux depuis 40 ans ! C’est pas un intestin qui va lui faire peur !

– Ah, bon, OK, alors... Je me rends à l’hôpital demain, donc ?

– Pas à l’hôpital, il manque de lits... On va faire ça au motel Mon Repos !

– Avez-vous un anesthésiste ?

– On a mieux que ça ! Une drag-queen qui va vous chanter des berceuses ! C’est pas génial ? »

PROFS NON QUALIFIÉS

Si je vous disais que ça se passait comme ça, dans les hôpitaux, vous me diriez : « Ça va pas, la tête ? »

Eh bien, ça se passe comme ça dans les écoles !

Bon, pas exactement comme ça, mais proche !

Le quart des enseignants embauchés au Québec pour l’année 2020-2021 n’étaient pas légalement qualifiés pour leur mission !

Ils n’avaient pas reçu la formation nécessaire !

Selon la vérificatrice générale, 26 000 enseignants ne possèdent aucune autorisation délivrée par le ministère de l’Éducation !

On ne reconnaît pas leur niveau de diplomation !

Non seulement ces profs ne détiennent aucun brevet d’enseignement, mais on ne possède aucune donnée sur le profil des enseignants non légalement qualifiés !

C’est pas beau, ça ?

Mais, bon, c’est pour une job de prof...

N’importe qui peut être prof, non ?

Tu prends le manuel du ministère, et tu le lis !

Il suffit d’avoir une voix qui porte, c’est tout !

« L’ÉDUCATION EST UNE PRIORITÉ ! »

Pensez à ça deux secondes.

La profession de prof n’a jamais été aussi difficile.

Les enfants ne maîtrisent pas les règles de base du français, il y a de plus en plus de cas lourds, plusieurs ont des difficultés d’apprentissage, les jeunes n’ont jamais été aussi angoissés, certains ont des troubles de comportement...

Et on coupe dans la formation !

Tu ne peux pas faire la guerre si tu as les pieds plats... mais on va t’envoyer dans une classe même si tu n’es pas formé !

Ça, c’est prendre l’éducation au sérieux, non ?