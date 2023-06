Pont Touzel : on en saura plus sur l’origine du problème vendredi

Les autorités donneront plus de détails vendredi quant à la fermeture du pont Touzel qui force l’isolation de la population de la Minganie, sur la Côte-Nord, depuis trois jours, a affirmé la ministre des Transport, Geneviève Guilbault, jeudi.

Lors d’un point de presse, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a assuré que les modélisations sur la structure sont «très avancées» et qu’un entrepreneur a été sélectionné pour commencer les travaux.

«Quand on va savoir quels types de travaux ça nécessite, on va savoir la durée projetée de la fermeture. Et en parallèle, moi avec mes équipes, on travaille déjà [...] sur des alternatives si le pont doit rester fermé une certaine période de temps», a indiqué la ministre Guilbault à TVA Nouvelles, en évoquant la possibilité d’un pont modulaire ou bien d’un traversier, afin de permettre à la population de la Minganie de rester connecter au reste de la province.

Notons que jeudi, un avion d’une capacité de neuf passagers a été prêté par Hydro-Québec afin d’assurer un service de navette aérienne pour les citoyens.

Après avoir entendu les besoins criants pour le déplacement, le ministère a augmenté la capacité d’embarquement à 150 personnes, a affirmé à l’Agence QMI Caroline Rondeau, porte-parole du MTQ. «Un chiffre qui correspond aujourd’hui aux besoins de la population», a-t-elle ajouté.

Les personnes avec un problème de santé ou qui ont des rendez-vous importants seront priorisées. Un service supplémentaire pourrait être mis en place dans le cas d’une urgence.

Séparés du reste de la province depuis trois jours successifs, ceux qui viennent de cette région de la Côte-Nord ont fait part de leurs inquiétudes quant à l’approvisionnement de la nourriture et de l’essence.

«On s’assure, avec des avions cargos, de pouvoir faire le ravitaillement et les services [d’urgence]. Il n’y a pas d’enjeu de sécurité ou de survie», a cependant mentionné Mme Guilbault.

Deux enjeux à la fois

La ministre responsable de la Côte-Nord était sur les lieux, à Sept-Îles, jeudi après-midi, pour constater l’ampleur de la fissure. C’est le deuxième enjeu qui touche la région, après les feux de forêt qui ont fait un ravage tout près. Une situation qui inquiète aussi Mme Rondeau.

«On essaye d’envoyer deux autres vols de cargo, dont un à Havre-Saint-Pierre, mais c’est à prévoir avec les feux de forêt [à proximité]», a-t-elle souligné.