Pour une rare fois, Colette Provencher se confie sur sa grande amitié avec Sophie Thibault

Lors de son passage à Sucré Salé jeudi soir, Colette Provencher a donné de ses nouvelles à Mélanie Maynard, qui était complètement attendrie devant cette femme forte et intelligente que l’on voit très rarement en entrevue.

C’était d’ailleurs la première fois que les deux femmes se rencontraient officiellement et avaient une conversation, bien qu’elles évoluent dans le même milieu depuis plusieurs décennies déjà.

Ayant suivi avec dévotion le parcours de Colette dans Sortez-moi d’ici!, parcours largement salué par le public, Mélanie Maynard semblait sincèrement heureuse d’être en présence de celle qui présente la météo à l’antenne de TVA depuis le début des années 1990.

Lors de leur entrevue, Colette Provencher a mentionné qu’elle entretenait une profonde amitié avec la cheffe d’antenne de TVA, Sophie Thibault, depuis plusieurs années. Une révélation surprenante que Colette a toujours gardée privée.

«Je pense qu’on a des valeurs qui sont similaires... Sophie en faisait beaucoup pour [la cause de] la sclérose en plaques et je l’ai accompagnée beaucoup là-dedans. On faisait de la moto ensemble et tout ça [...] J’allais avec Sophie faire des randonnées et tranquillement pas vite, cette belle sensibilité-là, cette ouverture, cette générosité-là», relatait-elle, le sourire aux lèvres.

«Il y a un côté intellectuel entre elle et moi où on se rejoint plus, probablement», a-t-elle ajouté, précisant qu’elle n’a jamais voulu faire la une des magazines en annonçant l’existence de cette précieuse amitié.

Une autre belle amitié de la scène artistique québécoise qui nous fait sourire.

