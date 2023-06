«Premier trio»: l'adaptation télévisuelle est convaincante

L’opération charme de Radio-Canada envers la jeunesse se confirme avec cette convaincante adaptation télévisée de la série littéraire Premier Trio, dont les 13 premiers épisodes sont déjà disponibles.

Cette première saison, qui en comptera 26, se base sur les trois premiers tomes de la série à succès écrite par Nadia Lakhdari. C’est également elle qui assure son adaptation au petit-écran, avec Raphaël Codebecq et David Bourgeois.

On y suit la jeune Chloé Béliveau (Constance Munger), une joueuse de hockey talentueuse qui se fait inviter au camp de sélection d’une équipe bantam AAA masculine. Chloé, qui rêve d’être une joueuse étoile du hockey féminin, compte saisir cette chance pour améliorer et élever son jeu, mais aussi pour faire sa place au sein de l’équipe.

Son arrivée dans l’équipe ne fait évidemment pas l’affaire de tout le monde, bien qu’elle puisse compter sur l’appui de Max (Iani Bédard), de Xavier (Jacob Whiteduck-Lavoie), de ses amies, mais aussi de ses parents joués par Catherine Proulx-Lemay et Patrick Drolet.

Un marathon pour les jeunes comédiens



Le tournage de cette série, qui met en lumière le dépassement et l’affirmation de soi, s’est fait en mode accéléré, avec une moyenne d’environ deux jours de tournage par épisode – laissant peu de marge de manœuvre entre les prises.

Les scènes de glace ont pour leur part représenté le plus grand défi pour les réalisateurs, Charles et Philippe Grenier. Elles ont presque toutes été tournées en cinq jours, et au petit matin, en raison des disponibilités de l’aréna. «C’était très dense. On avait beaucoup de plans à faire en si peu de temps», a souligné Charles Grenier.

Le duo créatif a notamment fait appel à la coach Kathy Desjardins pour chorégraphier les jeux et aider à recréer des chimies d’équipe entre les comédiens, qui devaient apprendre à jouer de nouvelles positions.

«C’était super exigeant pour [eux], surtout qu’il n’y avait pas de doublure pour tout le monde, en fait il n’y en a eu qu’une seule qui a fait quelques apparitions sur la glace, mais comme ce sont tous des jeunes qui jouaient déjà au hockey, on a vraiment tiré tout leur jus», a ajouté Philippe Grenier.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA

Constance Munger, qui est en secondaire 4, a de son côté avoué avoir raté beaucoup de matière pendant la première moitié de l’année scolaire en raison des tournages. «Sur ce projet-là, j’étais tellement focus. J’ai littéralement mis l’école de côté et je me suis dit que quand j’allais revenir, j’allais me rattraper», a-t-elle expliqué lors du visionnement public organisé au Collège Durocher, à Saint-Lambert, mercredi.

La jeune comédienne n’a évidemment pas passé sous silence que le défi avait été de taille et qu'il lui a fallu beaucoup de récupération, de tutorat et de cours supplémentaires, le soir après l’école, pour y arriver.

Pas que du sport

«Il y a très peu de séries de hockey qui se font au Québec, donc quand on a l’opportunité d’explorer cet univers-là en tant que réalisateur c’est sûr qu’on se lance. Et cette série-là, c’est du sport, mais c’est aussi des histoires d’amitié, des triangles amoureux et des relations interpersonnelles complexes», a fait valoir Charles Grenier.

«Les romans étaient si riches à la base et il y avait tellement de dynamiques entre les personnages qu’on pouvait aller chercher [que c’est ce qui a motivé notre intérêt pour le projet]», a rebondi Philippe Grenier, qui a confié avoir beaucoup aimé la série Demain des hommes, débranchée après une seule saison par Radio-Canada.

Produite par Avanti-Toast, Premier trio met aussi en vedette Justin Morissette, Mathieu Drouin, Iani Bédard, Dounia Ouirzane, Rosalie Loiselle, Rose-Maïté Erkoreka et Derrick Frenette.

Les 13 premiers épisodes de la série sont disponibles sur ICI TOU.TV EXTRA. Les 13 autres s’ajouteront le 6 juillet. La deuxième saison est pour sa part en cours de production.