Reconnectez-vous avec la nature pour votre bien-être mental

Les recherches sont unanimes sur les bienfaits des activités en extérieur pour alléger les symptômes d’anxiété et de dépression.

Dan Yates, le fondateur de Pitchup.com, spécialisé dans l’organisation d’activités extérieures, le sait bien. « La nature et l’extérieur sont depuis longtemps connus pour les bienfaits sur notre santé mentale et notre bien-être émotionnel », rappelle-t-il.

En plus de cela, les activités en plein air « améliorent la bonne humeur, réduisent la colère et aident les gens à être plus actifs, ce qui, en retour, sécrète plus d’hormones du bonheur, comme les endorphines ». Voici la liste des bienfaits sur votre bien-être que vous pouvez espérer si vous prenez l’air plus souvent.

◆ Calmer l’anxiété

Les activités extérieures sont connues pour leurs effets relaxants et passer du temps en pleine nature réduit aussi le stress et l’anxiété, et donne un « sentiment de calme et de relaxation ».

◆ Nuit tranquille

L’air frais est bon pour la qualité de votre sommeil, au même titre que le noir complet dans votre chambre ou bien le silence. Donc faire le plein vous permettra de dormir sur vos deux oreilles. Passer une bonne nuit « améliore l’attention, la mémoire, réduit le stress et aide même à endiguer la dépression et d’autres problèmes de santé mentale ».

◆ Sociabiliser

Les activités extérieures sont aussi une excellente façon de se retrouver, que ce soit en famille ou avec des amis. Monter la tente à plusieurs ou s’encourager les uns les autres en randonnée crée des liens forts. « Il est prouvé que renforcer ses relations diminue l’anxiété et la dépression, et augmente l’estime de soi », ajoute l’expert.

◆ Détox technologique

Lorsqu’on part en camping, il n’est pas rare de se retrouver dans l’une de ces fameuses zones blanches. Et monter à un arbre ne changera pas le niveau de réception de votre smartphone ! C’est donc une excellente occasion pour se déconnecter, au sens propre comme figuré. La détox digitale « améliore le sommeil, réduit la dépression et l’anxiété, et augmente la productivité ».

« Les bienfaits sur notre physique et notre mental apportés par le temps passé dans la nature sont multiples et partir camper offre de grandes opportunités pour vivre énormément d’expériences en un seul voyage », ajoute Dan Yates, qui précise que cette activité en particulier, est « bon marché » et permet à « des personnes de tout âge de booster leur bien-être général ». Si vous ne savez toujours pas quoi faire de vos prochaines vacances, voilà une idée à retenir.