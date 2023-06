Roland-Garros: Leylah retrouve le sourire

PARIS | La victoire en double de Leylah Annie Fernandez a fait du bien à la Québécoise, jeudi, à Roland-Garros.

Au lendemain d’une défaite difficile à diriger au deuxième tour en simple, Fernandez a retrouvé le sourire sous le soleil parisien. En compagnie de l’Américaine Taylor Townsend, elle a l’emporté 7-5 et 7-6 (3) face à l’Italienne Sara Errani et Bethanie Mattek-Sands, des États-Unis.

Les 10es têtes de série de la compétition se sont visiblement amusées, Townsend demandant à la foule de s’animer à 5-5 au deuxième set, avant d’y aller de petits pas de danse après avoir exécuté de beaux coups.

De son côté, Leylah regardait son entraîneur Julian Alonso en souriant, même quand elle ratait un coup. Preuve que la pression est redescendue. Mercredi soir, elle n’avait pu retenir ses larmes devant les trois journalistes venus la rencontrer à la suite de sa défaite en trois manches aux mains de la Danoise Clara Tauson, au deuxième tour.

Cette victoire était aussi un soulagement pour Townsend, qui avait réussi à se qualifier pour le tableau principal, mais qui avait été vaincue par la 24e favorite, la Russe Anastasia Potapova, 6-1 et 6-2, au tour initial.

Marino freinée

De son côté, la Britanno-Colombienne Rebecca Marino et sa partenaire chinoise, Lin Zhu, se sont inclinées en deux manches identiques de 7-5 et au premier tour face aux 11es favorites, Yifan Xu et Zhaoxuan Yang, de la Chine.