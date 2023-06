Tumeur au cerveau: elle accueille leur deuxième enfant 16 mois après le décès de son mari

Une femme de l’ouest de Londres ayant perdu son mari d’une tumeur au cerveau en décembre 2021 a réalisé le souhait le plus cher de son conjoint, qui tenait à tout prix à agrandir la famille, en mettant au monde leur fille 16 mois après son décès.

«Aman était aux anges avec [notre fils] Rajan mais disait toujours "J'en ai un de moi et ce serait bien d'avoir un de toi aussi". Je sais qu'il aurait adoré notre fille. C'est tellement dommage qu'il ne puisse jamais la rencontrer», a soufflé Jadsip Sumal à «The Independent», mercredi.

En août 2020, Aman Sumal, alors âgé de 35 ans, a commencé à souffrir de crises d’épilepsie et de maux de tête, avant d’être diagnostiqué avec une tumeur au cerveau agressive, lui laissant seulement entre 12 et 18 mois à vivre.

Mais le père de famille tenait mordicus à accueillir un deuxième enfant pour compléter la famille, après avoir accueilli un premier garçon via fécondation in vitro en 2019.

«J’ai pensé [commencer les démarches] pendant qu’il était encore ici. Je savais qu’il n’en avait pas pour longtemps et pensais que ça serait une belle nouvelle à lui annoncer [...] mais il est décédé en décembre 2021 et après, j’ai vécu mon deuil de l’avoir perdu», a-t-elle indiqué.

Pour réaliser son souhait, elle a décidé d’entreprendre les démarches plusieurs mois plus tard, avant de tomber enceinte en août 2022. Douce-amère, elle a finalement accueilli leur fille, Amandeep, au début du mois d’avril.

«Ça a toujours été le plan d’avoir un frère ou sœur pour Rajan, et c’était vraiment important pour Aman aussi, alors j’ai décidé alors j'ai décidé d'aller de l'avant. Aman était si fort pendant ce qui a été une période incroyablement difficile et je savais que rien de ce que je ferais ne serait plus difficile que cela», a poursuivi la femme au média britannique.

Chaque année, plus de 16 000 citoyens seraient diagnostiqués avec une tumeur au Royaume-Uni, et seulement 12 % d’entre eux survivraient au-delà de 5 ans, selon les données d’organisations caritatives rapportées par «The Independent».