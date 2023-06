Un diplôme d’études secondaires pour enseigner: mieux que pas de prof du tout, plaide Drainville

Des enseignants qui ne possèdent qu’un diplôme d’études secondaires dans les écoles du Québec, ce n'est pas l'idéal, mais c’est mieux que des classes sans prof, plaide le ministre Bernard Drainville.

• À lire aussi: Profs non qualifiés: un diplôme d’études secondaires suffit pour enseigner aux élèves, juge le ministère

• À lire aussi: Programmes particuliers: les dirigeants scolaires veulent interdire la sélection basée sur les notes et l’argent

«La raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation-là, c’est qu’on est en situation de pénurie. Ce n’est pas le premier choix bien entendu, mais si le choix c’est entre une personne qui n’est pas légalement qualifiée et pas de personne du tout... c’est ça le dilemme devant lequel nous sommes placés présentement», a soutenu jeudi le ministre de l’Éducation.

Le gouvernement estime désormais qu’un simple diplôme de 5esecondaire accompagné d’une preuve que des études collégiales sont entamées est acceptable pour obtenir une tolérance d’engagement, qui permet d’enseigner aux élèves québécois, a révélé notre Bureau parlementaire.

Au moins trois profs non légalement qualifiés ne détenant qu’un DES se sont vus confier une classe l’an dernier dans le réseau public, révèle une demande d’accès à l’information. Pas moins de 541 enseignants n’avaient en poche qu’un diplôme d’études collégiales.

Comme père de famille, le ministre Drainville convient que ce n’est pas la situation idéale. «On ne souhaite pas ça évidemment» pour ses enfants, a-t-il convenu. Mais il assure travailler fort à qualifier les profs qui ne le sont pas avec une nouvelle voie rapide de 30 crédits universitaires pour les gens qui détiennent déjà un baccalauréat.

Plusieurs autres mesures ont été mises en place pour valoriser la profession, a-t-il insisté. Les aides à la classe et des enseignants retraités sont aussi appelés à la rescousse.

«Il faut attirer de nouvelles personnes dans la profession, il faut garder ceux et celles qui ont le droit à la retraite, il faut en ramener également (...). On cherche par tous les moyens à garder ceux et celles que nous avons et attirer de nouveaux enseignants».