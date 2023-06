Un sorbet fait avec de la purée de dattes? Oui!

J’adore la crème glacée et tous ses dérivés. Comme mon plaisir est d’en manger tous les jours (ce n’est pas une blague) et que je suis consciente que ce qu’on met dans notre corps a un impact direct sur la qualité de notre énergie, j’ai pensé présenter une recette légère sans sucre raffiné ajouté. Au menu : que des fruits et de la crème végétale ou animale pour obtenir toute l’onctuosité recherchée.

Je n’ai pas les mots pour vous dire à quel point ce sorbet est savoureux... et je sais qu’il vous permettra de vous faire beaucoup d’amis. Ici, la purée de dattes magnifie le goût fruité tout en ajoutant des fibres. C’est fou tout le pouvoir des dattes. Vive les fibres et vive les sorbets à volonté !

Quantité : 1 tasse (2 portions de 1⁄2 tasse)

INGRÉDIENTS

3 c. à soupe de purée de dattes

2 c. à soupe de crème ou boisson végétale (ou laitière)

2 1⁄2 tasses de petits fruits surgelés

COMMENT FAIRE ?

Mettre tous les ingrédients dans un bon mélangeur.

Partir le moteur et bien mélanger.

Déposer une belle boule sur un cornet ou mettre dans votre bol de fantaisie préféré.

POUR 1⁄2 RECETTE

Énergie 115 cal

Protéines 2 g

Glucides 28 g

Fibres 6 g

Matières grasses 1 g

BON À SAVOIR

Utiliser les petits fruits comme les framboises, les fraises, les cerises et les bleuets. Le sorbet est aussi très bon avec de la mangue ou des ananas congelés, mais il sera alors préférable de mettre 1 et 1⁄2 tasse de ces fruits congelés et d’ajouter une banane non congelée. Si on peut le sucrer avec du miel ou du sirop d’érable ? Bien entendu, mais vous n’aurez pas autant de fibres étant donné que ces produits n’en contiennent pas.