Une femme dirigera l’Organisation météorologique mondiale

L’Argentine Celeste Saulo sera la première femme à diriger l’Organisation météorologique mondiale et aura pour tâche de renforcer son action dans la lutte contre le changement climatique.

Mme Saulo, 59 ans, a été élue haut la main jeudi à Genève et elle prendra ses fonctions de directrice générale le 1er janvier 2024 en remplacement du Finlandais Petteri Taalas, a indiqué l’OMM dans un communiqué.

L’Argentine, qui dirige l’agence météorologique nationale depuis 2014, a été élue dès le premier tour de scrutin à bulletin secret par les pays membres de l’OMM réunis en Congrès.

Elle obtenu 108 voix contre 37 à celui qui était vu comme son principal rival, le Chinois Zhang Wenjian, actuel numéro trois de l’organisation, selon une source diplomatique à Genève.

Un résultat sans appel qui marque le nouvel échec de Pékin à imposer un de ses candidats à la tête d’une agence onusienne après avoir déjà échoué pour la direction de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) il y a trois ans.

Le rôle de l’OMM (voir autre texte) n’a fait que grandir ces dernières années et l’organisation a mis l’emphase sur de nouveaux systèmes de surveillance et d’alerte destinés à sauver des vies face aux dérèglements climatiques mais aussi à mieux comprendre et anticiper les profondes modifications qu’ils provoquent.

Des priorités que Mme Saulo a fait siennes.

Passionnée

Celeste Saulo était déjà la première femme à occuper le poste de première vice-présidente de l’OMM depuis 2019 et dans sa profession de foi, l’Argentine se dit « passionnée par la météorologie et la résolution des défis mondiaux associés au changement climatique, aux risques naturels et à la vulnérabilité croissante des peuples ».

Elle a obtenu sa maîtrise en Sciences de la Météorologie en 1987 dans l’Université de Buenos Aires (UBA). En 1996, elle y a obtenu le Doctorat en Sciences de l’atmosphère à l’UBA.

Ses recherches ont été importantes notamment pour améliorer la compréhension du système de la mousson sud-américaine et les modèles associés aux précipitations et à la circulation pendant la saison chaude, souligne son CV.

Plus fort

L’élection de Mme Saulo est le point d’orgue du Congrès météorologique mondial, qui a lieu tous les quatre ans seulement et dans un contexte où l’urgence climatique se fait sentir de plus en plus nettement avec des phénomènes dont la violence est exacerbée par le réchauffement de l’atmosphère.

Au total, plus de quatre désastres sur cinq sont liés aux situations météorologiques ou climatiques. De 1970 à 2021, ils ont fait environ deux millions de victimes, dont 90% dans les pays en développement, et provoqués pour environ 4 300 milliards de dollars de pertes économiques, selon les derniers chiffres de l’OMM publiés le mois dernier.

Le Congrès, qui se termine vendredi, a fait de la cryosphère une priorité absolue, compte tenu des impacts croissants de la fonte des glaces de mer, des glaciers et du pergélisol.

Il a aussi lancé un nouveau projet de surveillance des gaz à effet de serre, responsables du réchauffement mais encore mal quantifiés au niveau mondial faute d’un réseau assez pérenne et dense.

Le rôle de l'OMM

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) est l’agence spécialisée des Nations Unies pour tout ce qui touche à la météo et au climat.

L’OMM est aujourd’hui à l’avant-poste de l’observation du changement climatique, mais ses origines remontent à la fin du XIXe siècle et à la météo marine.

Précurseur

L’OMM a été précédée par l’Organisation météorologique internationale (OMI).

Les limites de l’usage du Morse pour transmettre les bulletins météorologiques et surtout l’absence d’un système uniforme d’observations ont conduit à la fondation de l’OMI en 1873 lors du Congrès météorologique de Vienne.

150 ans plus tard, le télégraphe et le morse ont laissé place aux supercalculateurs et à la technologie spatiale. La température mondiale moyenne est supérieure de plus d’un degré Celsius à ce qu’elle était à la naissance de l’organisation.

L’OMI s’est métamorphosée en OMM en 1950 et elle est devenue l’agence météorologique de l’ONU l’année suivante. C’est la deuxième plus ancienne agence onusienne après l’Union internationale des télécommunications, créée en 1865.

Changement climatique

En 1976, l’OMM a publié sa première déclaration sur le changement climatique, exprimant sa crainte que les gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère par les activités humaines n’entraînent des changements majeurs dans le climat.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, plus connu sous son acronyme de Giec et qui est la référence scientifique en matière de changement climatique, a été cofondé par l’OMM et le Programme des Nations Unies pour l’environnement.

L’OMM héberge le Giec qui a reçu en 2007 le prix Nobel de la Paix conjointement avec l’ancien vice-président américain Al Gore.

Une grande partie du travail de l’OMM consiste à exploiter et partager les travaux des agences météorologiques nationales.

Plus de 230 satellites, 10 000 stations météorologiques de surface, mille stations d’altitude, 7000 navires, 1100 bouées et 3000 avions commerciaux spécialement équipés mesurent les paramètres clefs de l’atmosphère, à la surface terrestre et sur les océans.

Ces observations sont partagées via le système de l’OMM, qui se félicite que les prévisions sur cinq jours d’aujourd’hui sont aussi fiables que les prévisions sur deux jours d’il y a 25 ans, ce qui se traduit par « des milliards de dollars de gains économiques ».

Siège

L’OMI a d’abord été établie à Utrecht aux Pays-Bas, puis à Lausanne à partir de 1939, avant de venir s’installer à Genève, à l’autre bout du lac Léman, une fois devenue l’OMM.

Le siège de l’organisation surmonté d’un gigantesque OMM/WMO est un immeuble de neuf étages en forme d’ellipse, entièrement vitré. Inauguré en 1999, le bâtiment est situé entre le Palais des Nations, siège de l’ONU à Genève, et l’Organisation mondiale du commerce en contrebas.

Sa terrasse surplombe le jardin botanique de la ville et offre une vue imprenable sur le lac.

Moyens

L’OMM compte 193 États et territoires membres.

Les derniers à rejoindre l’organisation sont le Soudan du Sud (2012), Andorre (2018) et Nauru (2019).

Le budget de l’OMM pour 2024-2027 est de 278 millions de francs suisses (285 millions d’euros) et elle employait 315 personnes à fin 2021.

Les États-Unis et la Chine sont les principaux bailleurs de fonds.

Priorités

L’organisation s’est donné pour priorité de faire en sorte que l’ensemble de la population mondiale soit couvert par des systèmes d’alerte précoce aux risques météorologiques d’ici la fin de 2027 et en particulier les zones les plus démunies comme en Afrique.

Les États membres réunis à Genève cette semaine ont aussi décidé de faire de la cryosphère - l’ensemble composé de l’eau gelée - une priorité absolue, compte tenu de son impact important sur le climat, les phénomènes météorologiques et l’habitabilité de la Terre.

L’OMM veut aussi renforcer l’observation des gaz à effet de serre grâce à un nouveau système intégrant des observations spatiales et en surface. Responsables du réchauffement, ces gaz résultant de l’activité humaine sont encore assez mal quantifiés faute d’un suivi suffisant.

Mémoire d’extrêmes

L’OMM gère aussi les archives de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, composées d’une variété de données, notamment la température, la pression atmosphérique, les précipitations, la vitesse du vent, la grêle ou encore la foudre.