Une première mondiale réussie pour le film «Cœur de slush» en République tchèque

Deux semaines avant sa sortie au Québec, le film Cœur de slush a reçu un accueil chaleureux, jeudi soir, lors de sa première mondiale au Festival international du film de Zlín, en République tchèque.

Le long métrage de la réalisatrice Mariloup Wolfe adapté du roman du même titre de l’autrice Sarah-Maude Beauchesne a ouvert la 63e édition de ce festival considéré comme un des plus importants événements consacrés au cinéma jeunesse en Europe.

«Le film a reçu un bel accueil, très chaleureux, a confié Mariloup Wolfe au bout du fil, quelques minutes après la fin de la projection.

«On se demandait si le public allait bien comprendre parce que le film était présenté avec des sous-titres en anglais et en tchèque. Mais ça s’est super bien passé. On entendait les gens rire et réagir dans la salle. C’était vraiment une expérience galvanisante.

«Après la projection, les réactions et les commentaires ont été extraordinaires! Les gens sont venus vers nous et avaient envie de partager le plaisir qu’ils ont eu à regarder le film, à quel point ça les avaient ému et ramené à leur propre adolescence.»

Mariloup Wolfe a fait le voyage en République tchèque avec l’actrice principale du film, Liliane Skelly, et l’autrice et scénariste Sarah-Maude Beauchesne. Cette dernière a été touchée par la réaction du public.

«Ce qui était beau, c’est qu’après la projection, il y a plusieurs spectateurs qui sont venus nous voir pour dire à quel point ils avaient aimé le film, relate l'autrice.

«Ce qui me touche beaucoup, c’est qu’à chaque fois que quelqu’un vient nous parler du film, ça paraît que ça vient du cœur. Je crois que le film vient toucher une zone très tendre du cœur.»

Cœur de slush sera présenté à nouveau au Festival de Zlín vendredi matin, cette fois-ci dans une salle remplie de jeunes spectateurs, qui représentent le public cible du film.

Photo fournie par Les Films Opale

Attendu dans les salles du Québec le 16 juin, Cœur de slush raconte l’histoire de Billie (Liliane Skelly), une adolescente de 16 ans qui tombe amoureuse d’un jeune cycliste prodige (Joseph Delorey) qui est aussi tombé dans l’œil de sa grande sœur (Camille Felton).

Publié en 2014, le roman de Sarah-Maude Beauchesne s’est vendu à plus de 30 000 exemplaires.