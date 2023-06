Vedette de la série Schitt’s Creek, Annie Murphy en visite à Montréal pour appuyer un candidat du Parti vert

Connue pour son rôle d’Alexis Rose dans la série Schitt’s Creek, Annie Murphy a bravé la canicule montréalaise pour prêter main-forte à Jonathan Pedneault, chef adjoint du Parti vert.

La comédienne de 36 ans a distribué des tracts en compagnie du jeune politicien à la station de métro Villa-Maria, en fin d’après-midi.

Il s’agissait en quelque sorte d’un retour au bercail pour la comédienne née à Ottawa. Annie Murphy a en effet résidé à Montréal quelques années, le temps de compléter un baccalauréat en théâtre à l’Université Concordia.

Elle était de retour dans la métropole hier en compagnie de son conjoint, le musicien Menno Versteeg. Celui-ci a également mis l’épaule à la roue pour soutenir Jonathan Pedneault, candidat lors de l’élection partielle à venir dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount.

Depuis la fin de la série Schitt’s Creek en 2020, Annie Murphy a défendu des rôles dans les séries à succès Poupée russe et Kevin Can F**k Himself. On la verra également dans la sixième saison du phénomène télévisuel Black Mirror, attendu sur Netflix ce mois-ci.