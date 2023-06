Verdun: Montréal va acquérir un immeuble pour construire jusqu’à 96 logements abordables

La Ville de Montréal compte acquérir un bâtiment situé en plein cœur de l’arrondissement de Verdun afin de le rénover et de créer jusqu’à 96 logements abordables.

Actuellement vacant, l’immeuble situé au 1050-1150 rue Gordon sera ainsi confié à un organisme à but non lucratif pour gérer ces nouvelles unités d’habitation.

«[L’immeuble] avait 99 chambres privées réparties sur trois étages et on va devoir le transformer pour en faire des studios [avec] des modules de cuisine et salles de bain privées», a indiqué jeudi le responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville, Benoit Dorais.

Selon l’élu, l’édifice est en bon état et les travaux d’aménagement devraient pouvoir se réaliser «assez rapidement».

Au terme du chantier, l’organisme encore inconnu qui sera responsable de l’immeuble devrait pouvoir y établir entre 72 à 96 unités d’habitation.

«On pense que, d’ici une année, il y aurait des locataires qui vont pouvoir y habiter et redonner vie à ce bâtiment qui existe depuis les années 50», a-t-il souligné.

Avec cet achat, la Ville compte assurer l’abordabilité de ces logements de façon pérenne.

«Si on avait eu des immeubles comme celui-là hors du marché par exemple en 2002, on aurait encore des logements à 700 $ à Montréal», a mentionné la mairesse Valérie Plante. «Évidemment ce n’est plus le cas.»

Plus cher que sa valeur foncière

La Ville de Montréal dépensera 8,1 millions $ pour mettre la main sur cet immeuble grâce à son droit de préemption. Cette option permet à la Ville d’acheter certains immeubles ou terrains avant tout autre acheteur pour y réaliser des projets communautaires.

Il s’agit d’un montant qui représente presque le double de la valeur du bâtiment à son évaluation foncière, qui est établie à un peu plus de 3,9 millions $.

Toutefois, d’après M. Dorais, le prix qui sera déboursé par la Ville est moins élevé que sa valeur marchande.

«Au moment où on fait l’évaluation foncière, c’est à un moment particulier du rôle. On l’a déposé l’automne dernier, ça veut dire que c’est la situation qui prévalait en 2021 selon l’usage du moment, le territoire, et le contexte», a-t-il expliqué.

L’édifice est mis en vente par RFA Verdun, selon le rôle d’évaluation foncière. Cette entité appartient à un fonds de placement ontarien.

«Chaque logement qu’on est capables de sortir de la spéculation, on souhaite le faire à la Ville de Montréal et ça permet de baisser la pression», a ajouté Mme Plante.