[VIDÉO] Voyez la bande-annonce de l’ultime saison de «Six degrés»

Les premières images de la troisième et ultime saison de la série Six degrés ont commencé à circuler jeudi matin.

Dans la bande-annonce, on retrouve Léon (Noah Parker) qui lance son premier roman et qui vit un exercice d’humilité après cet événement important. Sa grande amie Florence (Marine Johnson) obtient de nouveaux poumons et doit réapprendre à respirer, alors qu’elle s’installe dans un appartement voisin de la famille Fournier-Espinoza. L’amitié entre les deux adolescents sera d’ailleurs au cœur de ce dernier tour de piste des personnages créés par Simon Boulerice.

Joël Lemay / Agence QMI

On retrouve aussi les personnages portés par les comédiens Francesca Barcenás, Joëlle Paré-Beaulieu, Simon Boulerice, Léanne Désilets, Alexandre Goyette, Evelyne Laferrière, Karl-Antoine Suprice, Anthony Therrien, Catherine Trudeau et Estéban Wurtele.

Et on accueille Anthony Lemke, qui joue le père de Ricardo, ainsi que Sarah Cantin campe Sabine, la nouvelle flamme de Léon.

Les 13 nouveaux épisodes pourront être dévorés par les téléspectateurs à compter du 15 juin prochain sur ICI TOU.TV EXTRA.

Les nouvelles intrigues sont réalisées par Thomas Soto, en remplacement d’Hervé Baillargeon, qui était occupé par le tournage et par le montage de la série Les perles, maintenant disponible sur Club illico.