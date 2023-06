La meilleure stratégie pour combattre l’inflation, c’est d’augmenter les salaires, selon l'IRIS

Votre hausse salariale n’est pas responsable de la montée de l’inflation et ne l’a jamais été, insiste l’Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) dans une note publiée jeudi.

« La meilleure stratégie pour combattre l’inflation, c’est d’augmenter les salaires », résume Eve-Lyne Couturier, chercheuse à l’IRIS.

L’étude a été produite afin de détruire l’idée selon laquelle plus les salaires augmentent, pire sera l’inflation. Ce que les économistes appellent la spirale salaire-inflation.

Si la livre de beurre coûte maintenant 8 $, on peut être certain d’une chose : son prix ne va pas baisser.

« Oui, l’inflation ralentit depuis quelques mois, mais les prix restent élevés et surtout, ils vont le rester », ajoute la chercheuse.

Bref, on ne protège pas la population des effets de l’inflation avec des chèques ponctuels une fois de temps en temps.

La seule chose qu’on peut faire pour compenser l’inflation, dit-elle, c’est de compenser les revenus.

Mais « les gouvernements n’ont pas l’air d’avoir à cœur de protéger le pouvoir d’achat », car « la classe politique n’agit pas sur les conséquences de l’inflation ».

Dans leur note, les chercheurs de l’IRIS montrent, études à l’appui, que lors des dernières périodes inflationnistes, la hausse des salaires n’a que très peu contribué au taux d’inflation.

Malheureusement, selon Mme Couturier et ses collègues, la Banque du Canada et les gouvernements de 2023 sont plus intéressés à protéger les profits des entreprises que le pouvoir d’achat de la population.

Il s’agit pour l’IRIS d’adopter une stratégie qui n’aura pas d’effet significatif à moyen-long terme sur le niveau d’inflation et qui va permettre à la population de répondre à ses besoins.

« Si on augmentait les salaires de 30 % comme les députés l’ont fait, ce serait une autre réalité, car c’est beaucoup plus que l’inflation. On montre seulement qu’une hausse des salaires équivalente à l’inflation ne contribue pas à l’inflation », indique la chercheuse.