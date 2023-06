MAZZAFERRO, Francesco "Frank"

MAZZAFERRO, Francesco

C'est avec un immense chagrin que nous annonçons le décès de Francesco "Frank" Mazzaferro à l'âge de 84 ans. Frank est né à Rizziconi, Calabre, Italie, le 16 juin 1938 et s'est éteint le mardi 30 mai 2023, entouré de sa famille.Époux bien-aimé de Stella (née Catananti) et père aimant de Jenny (feu Emidio) et Michael (Chantal); Frank laisse ses petits-enfants chéris Emauela, Grianfraco, Giancarlo, Giordano, Mikaela et feu Gabriele. Il laisse également sa famille élargie, Gia et Dante (Chantal). Il rejoint ainsi dans le repos éternel son frère Teodoro (Lina) et laisse dans le deuil ses frères Paolo (Elizabeth) et Salvatore (Louise) ainsi que de nombreux neveux et nièces qu'il aimait tant. Frank sera grandement regretté par ses nombreux parents et amis au Canada, États-Unis et en Italie.Nos sincères remerciements au Dr Bernard Lemieux et au Dr Pasquale Ferraro du CHUM, ainsi qu'à tout le personnel en oncologie.Les visites auront lieu le dimanche 4 juin 2023, de 14h à 17h et de 19h à 21h à laUne messe célébrant sa vie aura lieu le lundi 5 juin à 12h30 à la paroisse St. Edmund of Canterbury, 105 boul. Beaconsfield, Beaconsfield, QC, H9W 3Z8. L'inhumation suivra au Jardins Commémoratifs Rideau, 4239, boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux, Québec, H9B 2A6.Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à l'exceptionnelle résidence de soins palliatifs Teresa Dellar.