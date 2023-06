BÉDARD, Muguette



À Saint-Jérôme, le dimanche 21 mai 2023, est décédée à l'âge de 86 ans, Madame Muguette Bédard, épouse de Monsieur Edward Derganc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nelson (Francine), James (Paule) et Nancy (Simon), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairePRÉVOSTle samedi 3 juin 2023 de 13h30 à 17h; les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme seraient appréciés.www.fondationhopitalsaint-jerome.org