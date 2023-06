Côté, Michel

Côté, Michel

À Montréal, le 29 mai 2023, est décédé Monsieur Michel Côté,époux de Madame Véronique Le Flaguais.Outre son épouse, il laisse dans le deuilses deux fils Charles (Isabelle) et Maxime (Caroline),ses petits-enfants Théo, Olivia et Françoise,neveux et nièces, parents et amis ainsi queses nombreux camarades et complices de la communauté artistique.Dons suggérés: Société de la recherche sur le cancerAccédez à la page personnalisée pour recevoir les donsen mémoire du grand Michel Côté au: www.MichelCoteDon.ca