Feux à Chapais: un refuge de Chibougamau recueille les animaux des évacués

Un refuge de Chibougamau a décidé d’ouvrir gratuitement ses portes aux animaux de ceux qui ont été évacués en raison des feux de forêt près de Chapais.

Dans l’urgence, plusieurs propriétaires ont dû trouver une solution pour assurer le bien-être de leurs compagnons à pattes. Certains d’entre eux, qui n’avaient nulle part où aller avec leur animal, ont même dormi dans leur voiture par plus de 25 degrés au thermomètre.

Photo Vincent Desbiens Le Journal de Québec

«On veut leur offrir la possibilité de vivre cette grosse crise sans avoir à se casser la tête avec leurs animaux», explique la propriétaire et gestionnaire du refuge Le monde parallèle, Joanie Rousson.

Photo Vincent Desbiens Le Journal de Québec

Son équipe et elle ont ajouté une trentaine de places pour des pensionnaires avec l’aide de la population de la région. Plusieurs citoyens ont répondu à l’appel du refuge qui demandait de l’aide pour trouver des cages supplémentaires.

«On a fait de notre mieux pour adapter l’environnement parce qu’on était déjà en surpopulation avec nos propres pensionnaires. [...] On a libéré des pièces et on collabore avec d’autres acteurs du milieu pour maximiser les espaces disponibles.»

Sensibilité commune

Aux yeux de Mme Rousson, il aurait été inconcevable de laisser les évacués pris au dépourvu se débrouiller par leurs propres moyens.

Photo Vincent Desbiens Le Journal de Québec

«L’important pour nous, c’est d’assurer le bien-être des animaux dans cette situation difficile. Je pense que tous ceux qui sont sensibles à cette cause-là ont répondu présents et nous ont permis d’être prêts à toute éventualité en nous prêtant de l’équipement», fait valoir Joanie Rousson.

Basse-cour

Lorsque Le Journal s’est entretenu avec elle vendredi matin, la propriétaire du refuge Le monde parallèle comptait des animaux de toutes sortes parmi ses pensionnaires. Elle confie avoir reçu des demandes pour des chiens, des chats, mais aussi des hamsters, des lapins ou même des poules.

«Peu importe de quel animal il s’agit, on est équipé pour répondre à tous leurs besoins. On a réussi à faire une petite place pour les poules aussi!»

Mission d’évacuation

L’amoureuse des petites bêtes à poils ou à plumes a également offert son aide pour mettre sur pied une mission d’évacuation des animaux qui ont dû être laissés derrière par leur propriétaire.

«On a tout l’équipement qu’il faut pour aller chercher les animaux qui sont en danger si le besoin se fait sentir. Pour l’instant, les autorités nous ont mentionné que ce n’était pas nécessaire, mais nous serons prêts au cas où», conclut Joanie Rousson.