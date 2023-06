CRÉPEAU, Yolande, s.n.j.m.



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 30 mai 2023, le jour de ses 90 ans, est décédée Soeur Yolande Crépeau, en religion Soeur Lucie-de-Notre-Dame.Née à Mascouche, elle était la fille de feu Anatole Crépeau et de feu Lucie Cadieux.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Réjeanne Crépeau épouse de Rolland Beaudoin et Fleur-Ange Crépeau ainsi que de nombreux neveux et nièces et arrière-neveux et arrière-nièces.Après plusieurs années d'enseignement à la classe maternelle du Mont-Jésus-Marie, soeur Yolande a été très appréciée comme animatrice dans plusieurs Résidences de la Communauté.Soeur Yolande sera exposée à la86 rue St-Charles estLongueuil Qc J4H 1A9le mardi 6 juin à 12h30.Une Eucharistie sera célébrée le même jour au même endroit à 14h, suivie de la mise en terre au cimetière St-Antoine de Padoue de Longueuil.