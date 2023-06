Enseignement à distance: les syndicats craignent que Drainville s’en serve pour pallier le manque de profs

Les syndicats craignent que l’ouverture de la réforme Drainville au téléenseignement ne serve à combler le manque de profs dans les écoles, ce qui exaspère le ministre de l'Éducation.

«Notre grande crainte avec le téléenseignement en ce moment dans le contexte de pénurie, c’est qu’on utilise le téléenseignement de plus en plus librement pour combler un manque de personnel ou un manque de locaux», a signifié vendredi Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), de passage en commission parlementaire. La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) partage la même inquiétude.

Le projet de loi du ministre Drainville permet que des services éducatifs au préscolaire, au primaire et au secondaire soient dispensés à distance dans des «situations exceptionnelles ou imprévisibles».

Mme Hubert rappelle que durant la pandémie, le recours à l’enseignement à distance a été «catastrophique pour beaucoup d’élèves», notamment pour les jeunes en difficulté. Le droit à l’image des profs et des élèves inquiète aussi la FAE.

Escarmouche entre Drainville et la FAE

Mais les craintes soulevées par les syndicats irritent le ministre. Dans un échange pour le moins corsé avec la présidente de la FAE, il a déploré que la centrale syndicale ne retienne rien de bon de sa réforme.

Bernard Drainville a précisé que le recours au téléenseignement vise essentiellement des enfants malades, qui ne peuvent se rendre à l’école. «Comment pouvez-vous être contre ça?» a-t-il pesté.

Mélanie Hubert a répliqué que les jeunes qui ont des problèmes de santé ne sont pas sans services actuellement, loin de là.

«J'ai enseigné à un élève qui avait le cancer et nous faisions de l'enseignement à domicile avec cet élève-là, il y a d'autres moyens en ce moment de scolariser les élèves qui sont malades!, a insisté la syndicaliste. Et si être critique c'est un problème en démocratie, je me demande où on s'en va».