Feux de forêt à Sept-Îles: un brasier «hors de contrôle et imprévisible»

Alors que des incendies hors de contrôle et imprévisibles font rage près de Sept-Iles, les autorités lancent un appel au calme pour éviter une congestion monstre sur la route 138, mais disent tout de même aux citoyens d’être prêts à quitter rapidement leur résidence si la situation dégénère dans les prochaines heures.

• À lire aussi: Environ 5000 personnes évacuées à Sept-Îles en raison des feux de forêt

• À lire aussi: Feux de forêt: Québec appelle du renfort

• À lire aussi: Feux à Chapais: un refuge de Chibougamau recueille les animaux des évacués

Le maire Steeve Beaupré et la ministre Kateri Champagne-Jourdain ont répété à plusieurs reprises que la priorité demeure la protection de la vie humaine. Déjà 5000 personnes ont été évacuées en raison de l’immense et dangereux brasier.

« Tous les élus sont mobilisés pour la sécurité des citoyens. On veut s’assurer qu’aucune vie humaine ne soit menacée. Il faut respecter les consignes », a imploré la députée de Duplessis et ministre responsable de la région de la Côte-Nord. La Ville de Sept-Iles a d’ailleurs décrété l’état d’urgence afin de mieux gérer la crise.

La SOPFEU a aussi mentionné que le combat contre les incendies de forêt n’est jamais simple.

«Au-delà des capacités»

«Le feu se dirige vers différents endroits. Il y a des moments où ça dépasse les capacités. On utilise toutes les ressources et toutes les stratégies mais on est dans des conditions très fortes. Ce n’est pas une science exacte et les prévisions peuvent varier», a expliqué la porte-parole Isabelle Gariépy.

«Les nuits de sommeil ont été très courtes», a ajouté Denis Clements, coordonnateur des mesures d’urgence.

À Sept-Iles, les citoyens des secteurs des Plages, de Moisie et du Lac Daigle ont déjà été évacué. Le prochain secteur à recevoir un ordre d'évacuation pourrait être celui de Sainte-Famille.

Le feu #215 au nord du lac Daigle est toujours stable alors que le feu #172 a continué de progresser, mais moins rapidement que le scénario anticipé. Il atteint maintenant 33 800 hectares.

« On se prépare à toutes les éventualités. On ne veut pas que les gens se mettent en situation de danger », a notamment affirmé le maire Beaupré, précisant du même coup que d’autres mesures pourraient s’ajouter.

« Soyez prêts »

Sur le terrain, des travaux de type « coupe-feu » se poursuivent en collaboration avec la SOPFEU. Des avions-citernes sont également utilisés. Sept-Iles veut notamment protéger son usine d’eau potable.

Enfin, les autorités lancent un appel au calme et à la solidarité afin d’éviter la panique.

À Québec, le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel a demandé au gouvernement fédéral l’aide des forces armées canadiennes. Les villes de Québec et Lévis enverront même des équipes de pompiers.

« Il n’est pas question d’évacuation complète de la population », a précisé le maire de Sept-Iles.

« On demande aux gens de se préparer. On veut que les gens soient prêts », a toutefois ajouté Denis Clements.

Écoutez l’entrevue avec Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis à l’émission de Yasmine Abdelfadel via QUB radio:

Un peu mieux à Chapais



Pour faciliter l’évacuation de la population, les zones de travaux sur la 138 et la 172 ont été levées.

En dernière heure, l’Hôpital de Sept-Îles a suspendu les activités non urgentes dans son établissement.

Ailleurs, dans le Nord-du-Québec, la mairesse de Chapais s’est montrée optimisme puisque le feu n’a pas progressé à cet endroit.

«Tant que vous êtes en sécurité, c’est parfait. Il faut être patient et on va finir par voir le bout», a terminé Isabelle Lessard.