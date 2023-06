Feux de forêt: Québec appelle du renfort

Québec a rapatrié tous ses pompiers pour affronter les importants feux de forêt qui font rage, alors que 10 000 personnes ont dû être évacuées à Sept-Îles. Les autorités espèrent que les températures plus basses et la pluie contribueront à améliorer la situation.

«On a rapatrié tous les effectifs de la SOPFEU. C’est près de 400 personnes qui sont sur le terrain. Il y en avait qui étaient à l’extérieur du Québec, donc on a rapatrié nos avions, ils sont sur le terrain aussi», a déclaré le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, dans les couloirs du parlement vendredi matin.

Il y a en ce moment 107 feux de forêt au Québec, selon le ministre. «On travaille présentement sur 20 de ces feux pour protéger la population et nos infrastructures d’Hydro-Québec», a-t-il dit.

En plus de rapatrier l’ensemble de ses effectifs, le gouvernement a l’appui des forces armées, et il a demandé de l’aide à l’étranger. «On a fait appel à des pays alliés avec qui on a des ententes, notamment les États-Unis, le Mexique, le Portugal. On attend des retours de leur part», a affirmé la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

En attendant, les autorités espèrent que le temps moins chaud et la pluie aideront à réduire l’intensité des incendies.

«On prévoit 20 degrés, 18 degrés, la pluie quand même de ce matin. On se croise les doigts pour que cela baisse et qu’on puisse retrouver un peu de paix et de sérénité pour ces gens qui ont été évacués», a dit M. Bonnardel.

Je suis de tout cœur avec les personnes touchées par les feux de forêt un peu partout au Québec. Merci aux pompiers forestiers pour leur travail et merci à la population de suivre les consignes des autorités. pic.twitter.com/l9uYc5euVW — François Legault (@francoislegault) June 2, 2023

De son côté, le gouvernement fédéral assure que le Québec a un système «robuste» pour lutter contre les feux de forêt, mais se dit prêt à aider si la situation dérape, quitte à demander de l’aide à l’étranger.

«C’est toujours en mode provisoire à ce stade-ci», a déclaré le ministre de la Protection civile, Bill Blair, vendredi.

«Nous n’avons pas une situation qui excède les capacités du Québec à répondre, mais nous anticipons. Nous devons être prêts au cas où ça devient grave».

Évacuations

Selon le ministre Bonnardel, 10 000 personnes ont dû être évacuées à Sept-Îles, où l’état d’urgence a été déclaré. Près de 1000 personnes ont aussi été forcées de quitter leur résidence dans le village de Chapais.

«Il y a des centres d’hébergement qui sont ouverts», a répondu le ministre Bonnardel quand on lui a demandé où iront les personnes concernées. «On invite la population à aller chez la famille. Ce n’est pas simple, c’est quand même pas mal de monde», a-t-il dit. Il y aurait entre 2000 et 3000 personnes qui auraient besoin d’hébergement à l’heure actuelle.

Outre les évacuations, les feux de forêt ont aussi causé des problèmes à Hydro-Québec, a souligné le premier ministre François Legault, qui s’est dit inquiet de la situation.

«Hier, les feux ont déclenché chez Hydro-Québec un système qui a fait qu’il y avait 250 000 foyers qui n’avaient pas d’électricité. Là, on est rendu ce matin à 5000», a-t-il affirmé.

Accès interdit aux forêts dans certaines régions

Par ailleurs, l’accès aux forêts sera interdit aux citoyens dans sept régions jusqu’à nouvel ordre, a décidé le gouvernement.

«J’ai signé un arrêté ministériel à l’effet de fermer les territoires publics, certains chemins dans sept zones, parce que la situation est préoccupante et on veut s’assurer de la sécurité des citoyens», a déclaré la ministre Blanchette Vézina.

Les secteurs visés par l'interdiction se trouvent sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le Nord du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, dans les Laurentides et dans Lanaudière.

Les municipalités visées par l'interdiction

Abitibi et Nord-du-Québec

Abitibi, La Vallée-de-l'Or, Jamésie

Abitibi-Témiscamingue, Laurentides et Lanaudière

La Tuque, La Vallée-de-la-Gatineau, Matawinie, Antoine-Labelle

Nord-du-Québec et Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Domaine-du-Roy, Maria-Chapdelaine, Oujé-Bougoumou, Lac-Saint-Jean-Est, Le Fjord-du-Saguenay

Côte-Nord

La Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières, Minganie

–Avec la collaboration de Raphaël Pirro