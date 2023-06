Finale de la Coupe Stanley: voici les vedettes qui participeront à des concerts d’avant-match

La Ligue nationale de hockey (LNH) met le paquet pour la présentation de la finale de la Coupe Stanley et trois méga vedettes de la musique offriront des concerts d’avant-match.

Le circuit Bettman a annoncé vendredi l’identité des artistes invités à une série de spectacles qui s'échelonneront des matchs 1 à 3.

Samedi, avant le premier duel de la ronde ultime, le DJ Marshmello mettra le feu aux poudres au T-Mobile Arena de Las Vegas. Le natif de Philadelphie, de son vrai nom Christopher Comstock, a accumulé des milliards d’écoutes sur les plateformes de diffusion en contenu grâce à des succès comme «Alone» et «Silence».

Le surlendemain, une ambiance tout autre pourrait régner à l’amphithéâtre des Golden Knights lorsque le rappeur d’Atlanta Lil Jon prendra le micro. Actif depuis la fin des années 1990, il s’est fait connaître en prêtant sa voix à des titres comme «Turn Down for What», «Get Low» et «Gasolina».

Finalement, lors du premier affrontement présenté au FLA Live Arena, jeudi, un autre nom bien connu des stations de radio a été choisi par la LNH : Flo Rida. L’interprète de «Low» offrira un concert gratuit à l’extérieur de l’aréna situé à Sunrise.

Tous les matchs de la finale de la Coupe Stanley seront diffusés sur les ondes de TVA Sports.