Jasmin Roy poursuivi pour 500 000$ par un homme qui l’accuse d’agression sexuelle et de diffamation

Un homme qui affirme avoir été agressé par Jasmin Roy après un spectacle à Rouyn-Noranda en 2001 poursuit le comédien pour 500 000$.

Jean-François Robillard affirme que le fondateur de la Fondation Jasmin Roy, qui lutte contre l’intimidation, l’aurait agressé sexuellement dans un bar de Rouyn-Noranda alors qu’il était en tournée.

Pendant son spectacle, Jasmin Roy s’est rendu jusqu’au bar, où était assis M. Robillard, et lui a sucé l’oreille, indique-t-on dans la poursuite déposée vendredi au palais de justice de Montréal.

Cela rend le demandeur «extrêmement mal à l’aise de cette incursion dans son intimité», peut-on lire.

Après le spectacle, M. Robillard s’est rendu aux toilettes. Le comédien et animateur a ensuite poussé la porte de la cabine dans laquelle le demandeur se trouvait et a bloqué la sortie, selon la poursuite.

«[Jasmin Roy] se masturbe face au demandeur alors coincé dans la cabine. Le défendeur éjacule sur le demandeur qui fige; il se sent paralysé», peut-on lire.

Ce n’est qu’en 2020, lors d’une vague de dénonciations sur les réseaux sociaux, que M. Robillard a réalisé «la gravité de l’agression sexuelle».

«Il n’est plus possible pour lui de vivre dans le mutisme, soit de réprimer l’agression sexuelle vécue et d’en ignorer les conséquences», mentionne-t-on.

M. Robillard, 46 ans, a alors publié sur ses réseaux sociaux un billet où il révélait avoir été agressé sexuellement par M. Roy. Quelques jours plus tard, il a reçu une mise en demeure de ce dernier.

M. Robillard a également porté plainte au Service de police de la Ville de Montréal pour cet événement. Aucune accusation n’a toutefois été portée dans le dossier, «vu l’insuffisance de preuve».

M. Robillard réclame donc 500 000$ à Jasmin Roy, dont 300 000$ en raison de l’agression et 50 000$ en raison de la diffamation dont il aurait fait l’objet.

Diffamation

La semaine dernière, la Cour suprême a refusé à Jasmin Roy le droit à l’anonymat dans un autre dossier qui l’opposait à l’homme l’ayant placé sur la liste en ligne «Dis son nom».

L’acteur avait tenté de maintenir l’anonymat devant la Cour supérieure en 2021, la Cour d’appel en 2022, puis finalement la Cour suprême, dans l’éventualité d’une poursuite en diffamation.

À la suite de cette décision, Jasmin Roy a donné de nombreuses entrevues où il a notamment dit être victime de «harcèlement» de la part de Jean-François Robillard.

«Ces propos ne sont pas d’intérêt public et ont été partagés par le défendeur dans l’unique but de nuire au demandeur», a indiqué Me Virginie Dufresne-Lemire, l’avocate de M. Robillard, dans sa demande.

Contre-poursuite

Quelques heures après le dépôt de la poursuite le visant, Jasmin Roy a indiqué dans un communiqué entreprendre de son côté une action en diffamation contre Jean-François Robillard, les administratrices de la liste «Dis son nom» et leurs avocats.

«Mon client nie catégoriquement les allégations reprochées puisqu’il affirme ne pas connaître Jean-François Robillard. Mon client a confiance que les faits seront rétablis juridiquement dans une salle de cour, et non sur la place publique», a affirmé Me Josée Therrien, l’avocate de Jasmin Roy.