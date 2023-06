La répétition avant la grande scène

Wilkens Mathieu apprend à chaque combat. Hier soir, c’était son troisième chez les professionnels. Il a facilement vaincu Jesus Frias Rodriguez. Deux petites rondes et bonsoir.

Tout le long du combat, Mike Moffa a dirigé son boxeur. Lui rappelant à la moindre occasion de ne pas être arrogant, de ne pas faire preuve d’excès de confiance, de toujours penser à sa défensive, même quand il lançait des combinaisons.

Wilkens n’a que 18 ans. Il affronte des hommes et ne peut se permettre de manquer de concentration.

« C’est vrai, quand je me sentais trop à l’aise et que je baissais les bras avant de placer mon jab, Mike Moffa me criait de ne pas être cocky. Et puis, même quand je lance des combinaisons, le coach me rappelle toujours de favoriser la défense en tout temps. On est là pour durer, on est là pour une carrière. Il faut toujours en être conscient », de dire le jeune homme.

Il a placé son long jab en plein visage de Rodriguez pendant tout le combat.

« Jab, jab et direct au corps. À un moment donné, il était tout mêlé, il ne savait plus d’où ça venait. Quand il a baissé sa garde pour se protéger du jab en lançant d’un coup, je l’ai pincé avec ma droite. Il ne savait plus où il était », d’expliquer Mathieu.

182 LIVRES AU SOUPER

Si vous avez un jeune de 18 ans à la maison, vous savez que ce sont d’extraordinaires broyeurs à déchets. Imaginez un grand gaillard qui termine une perte de poids à 167 livres et demie et qui écoute son corps.

« J’ai mangé, j’ai mangé tout le reste de la journée. Mon corps me disait que j’avais faim. Tellement qu’après souper, je pesais 182 livres.

« Au matin, je me suis contrôlé un peu mieux. J’ai pris un petit déjeuner pas trop copieux, un sandwich aux avocats et un dîner de thon. J’ai monté dans le ring à 178 livres. J’aime pas me sentir trop lourd avant un combat », de dire Mathieu.

Le combat d’hier était important pour lui. Il a réussi à se concentrer sur son affrontement au Casino, mais en soirée, il se laissait aller.

« Je voulais donner une bonne impression. Pour moi, c’était une carte de visite pour le 19 août à Québec », de dire le jeune boxeur.

LA VISITE DE GAÉTAN HART

Quelqu’un a eu la merveilleuse idée d’inviter Gaétan Hart à assister au gala. L’ancien champion canadien, toujours aussi réservé et discret, a apprécié sa soirée. Et rien ne lui fait plus plaisir que de serrer la main des fans qui viennent le saluer.

Hart a fait carrière à une époque où les bourses étaient modestes et qu’un titre de champion canadien avait une grande importance. Il a livré un combat mémorable pour un titre mondial à Aaron Pryor à Cincinnati.

C’était un plaisir de le retrouver.

TVA Sports en direct le 19 août

TVA Sports devrait annoncer dans les prochains jours que le réseau diffusera tous les combats sauf celui d’Artur Beterbiev en direct du Centre Videotron.

Ça veut dire que les Québécois auront droit aux combats de Simon Kean en demi-finale, de Christian MBilli, de Mary Spencer et de Wilkens Mathieu. Entre autres, puisque d’autres combats s’ajouteront. Louis-Philippe Neveu était fier hier de ne rien confirmer de la nouvelle. On était tout près des 4000 billets vendus alors que la promotion grand public n’est pas encore commencée.

Par ailleurs, le gala d’hier soir au Casino sera présenté en différé dès que la clause des 72 heures sera respectée.

M. Neveu, très occupé il va sans dire, devra prendre l’avion mardi pour la Floride où il se préparera pendant 48 heures à la présentation du troisième match des Panthers contre les Golden Knights de Las Vegas.

Éric Duhaime, chef conservateur au Québec, sera sans doute présent au match. Il devrait se sentir à l’aise en Floride, le fief du gouverneur de droite Ron DeSantis.

ENFIN DE L’ÉLECTRICITÉ

Le gala d’hier soir au Casino a commencé grâce à des génératrices puisqu’il y avait une panne de courant majeure dans le secteur.

Tous les services essentiels étaient assurés sauf la climatisation sans doute trop énergivore.

Quand Wilkens Mathieu est monté dans le ring, Pierre Fitzgibbon avait donné le signal de remettre le courant. Mais fallait attendre à 10 heures pour le lave-vaisselle.

CHINADA

Lexson Mathieu en a sorti une bonne cette semaine. Selon lui, lors de ses voyages en Asie, il a entendu à plusieurs reprises des connaissances parler du « Chinada » en parlant du Canada.

Faudrait demander à l’enquêteur spécial de Justin Trudeau, David Johnston, ce qu’il en pense.