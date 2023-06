Prolongation de contrat pour Michael Pezzetta

Amenant une dimension différente au jeu du Canadien, Michael Pezzetta a prouvé à l’organisation qu’il avait sa place. Après deux années de travail acharné, le robuste attaquant peut dire mission accomplie, puisqu’il restera deux saisons de plus à Montréal.

Le Tricolore lui a accordé vendredi une prolongation de contrat à un volet jusqu’en 2024-2025. Pour le principal intéressé, qui a dû rouler sa bosse pendant plusieurs années à Laval, il s’agit d’un certain soulagement.

EN VIDÉO PRINCIPALE: voyez le point de presse de Michael Pezzetta suivant l'annonce de son nouveau contrat.

«Ça donne une certaine sécurité à ma famille, mais je vais toujours y aller un jour à la fois pour m’assurer de conserver ma place, a-t-il affirmé en visioconférence. Du côté personnel, ça veut dire beaucoup. Je suis fier de moi et de la façon dont s’est déroulée la dernière saison. J’ai maintenant hâte de recommencer à jouer.»

Reconnu pour ses qualités d’agitateur sur la patinoire, Pezzetta touchera en moyenne 812 500 $ par saison. Le 11 juillet, il s’était entendu avec le directeur général Kent Hughes sur les clauses d’un pacte d’un an et de 750 000 $. L’athlète de 25 ans était admissible à l’arbitrage salarial cet été.

Attendre la porte ouverte

En vertu de son parcours hors-norme, le choix de sixième tour du CH en 2016 a dû se prouver à lui-même qu’il pouvait atteindre la Ligue nationale. Selon ses dires, Pezzetta a mis «le pied dans la porte avant d’appuyer sur l’accélérateur».

«Il y a eu des moments où c’était plus difficile de voir la lumière au bout du tunnel. J’ai travaillé fort et j’ai cru en moi. D’un œil extérieur, on aurait pu croire que ça ne fonctionnerait pas. Je voulais attendre cette opportunité et je l’ai eue il y a maintenant deux saisons. J’en ai tiré profit», a-t-il raconté.

En 2022-2023, il a inscrit sept buts et huit mentions d’aide pour 15 points en 63 matchs, écopant de 77 minutes de punition et assénant 239 mises en échec. L’Ontarien a d’ailleurs dominé les siens pour ces deux statistiques.

Or, en début de campagne, ce fut plus ardu. Avec la profondeur du Canadien à l’attaque, Pezzetta a souvent été relégué à la galerie de presse. En raison des blessures et de la qualité de son jeu avec des compagnons de trio réguliers, le joueur d’avant s’est imposé une nouvelle fois.

«Je crois qu’en deuxième moitié de saison, j’ai trouvé mon rythme, a-t-il reconnu. De me retrouver dans la formation tous les soirs, de me lever le matin en me disant que j’étais dans la formation plutôt que de me demander si j’allais jouer avant le jour du match ou l’entraînement matinal, ç’a été bon pour mon état mental.»

Vantant la qualité de la communication entre l’état-major et lui, Pezzetta souhaite poursuivre son apprentissage et trouver de nouvelles façons de contribuer. Un poste de régulier sur la première unité de désavantage numérique l’intéresse particulièrement.