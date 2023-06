«Restez chez vous parce que ça va être difficile»: de nombreuses entraves en fin de semaine dans le grand Montréal

Les automobilistes devront s’armer de patience ou carrément éviter les déplacements en fin de semaine en raison des entraves causées par le Tour de l’Île et des nombreux chantiers dans le grand Montréal.

«Restez chez vous parce que ça va être difficile», conseille l’expert en planification des transports et chargé de cours à l’Université de Montréal Pierre Barrieau.

Aux nombreux chantiers qui sont prévus au centre-ville de Montréal s’ajouteront les entraves du Tour la Nuit vendredi soir et du Tour de l’Île dimanche dans la journée.

«Ça va vraiment être dans l’axe du parc Maisonneuve», souligne le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rhéault, qui conseille de privilégier les autoroutes 40 et 35 ainsi que la rue Sherbrooke pour éviter les rues bloquées.

Les entraves s’étendront de 19 h 30 à 23 h 30 vendredi soir et de 8 h 30 à 15 h 15 dimanche.

«Problèmes majeurs»

De nombreuses autres fermetures sont à prévoir de vendredi soir à lundi matin, entre autres.

Fermeture de la bretelle de l’échangeur Saint-Pierre vers l’autoroute 20;

Fermeture de deux bretelles de l'autoroute 25, en direction sud, entre la rue Sherbrooke Est et l'échangeur Souligny;

Fermeture complète d'un tronçon de l'autoroute 13, dans le secteur de Chomedey, à Laval;

Fermeture de la sortie 53 menant de l'autoroute 20 (du Souvenir) au boulevard des Sources, à Pointe-Claire.

Le 20 mai, les travaux dans l’échangeur Saint-Pierre avaient causé une congestion monstre vers l’aéroport Montréal-Trudeau, où des automobilistes ont manqué leur vol après être restés coincés pendant 3 h 30 sur l’autoroute 20.

«Ça sera peut-être moins problématique ce week-end, mais on doit quand même s’attendre à des problèmes vraiment majeurs. Après tout, la 20, c’est le lien entre le centre-ville et l’aéroport Montréal-Trudeau, et on est en période de grande pointe», prévient Pierre Barrieau.

Communication en amont

L’expert souligne qu’une meilleure communication aurait pu être employée en amont pour éviter aux automobilistes de rester «prisonniers des travaux».

À cet égard, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a été rassurante.

«S’il y a un message que je veux réitérer aux gens en fin de semaine, c’est que l’information, elle va être disponible, idéalement sans que les gens aient à faire d’efforts pour y accéder. On va redoubler d’efforts pour être proactifs dans la diffusion de l’information», a-t-elle affirmé.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les gens à consulter le site internet de Mobilité Montréal ou de Québec 511.