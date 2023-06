Troubles alimentaires: une adolescente de 13 ans partagera son histoire lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, ce dimanche

«Obsédée» par la santé et le sport, une jeune d’à peine 13 ans s’est retrouvée hospitalisée d’urgence en raison de troubles alimentaires sérieux. Elle témoignera de son expérience dimanche dans le cadre du Téléthon Enfant Soleil, un événement qu’elle connaît bien.

Mia Ross, qui fait de la musique depuis qu’elle est toute petite, a déjà participé deux fois au Téléthon, mais en tant que chanteuse et non comme enfant malade. Toutefois, en 6e année, sa vie a été chamboulée par l’anorexie.

«On ne pensait jamais que ça nous arriverait», souligne sa mère, Stéphanie Paquet, qui a également travaillé plusieurs années pour l’organisme Opération Enfant Soleil.

«Mia s’est mise à faire beaucoup d’anxiété et à avoir une obsession à propos de la santé en général, les aliments santé, le sport, et elle s’est mise à mettre l’accent sur ses perceptions corporelles, indique Mme Paquet. Elle se voyait beaucoup plus grosse.»

Un long chemin vers la guérison

En février 2022, la jeune fille a été admise d’urgence au CHUL. Son cœur était très mal en point, son corps complètement dénutri, et sa tête ne réfléchissait plus comme il faut, confie la mère.

«Elle a été branchée pendant sept jours à un moniteur cardiaque, mentionne Mme Fortin. On voyait les logos d’Opération Enfant Soleil. C’était particulièrement touchant.»

Après avoir été hospitalisée au Centre mère-enfant Soleil durant une semaine, Mia a été admise au Centre de pédopsychiatrie de Québec, où elle est restée durant deux mois. Aujourd’hui, Mia va beaucoup mieux. Elle a réappris à manger à sa faim et sans restriction particulière.

Ce dimanche, lors de l’entrevue, il sera notamment question d’un programme de thérapie familiale offert aux adolescents aux prises avec des troubles alimentaires à l’Hôpital de Montréal pour enfants. C’est un programme financé par Opération Enfant Soleil. Elle parlera également de son histoire, du chemin parcouru et des défis à relever.